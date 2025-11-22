Taximetrist înjunghiat mortal de un client, în Mioveni. Suspectul crimei, un tânăr de 21 de ani, a fost prins de polițiști

Un bărbat de 60 de ani, taximetrist, a fost înjunghiat moral vineri seară la Mioveni, judeţul Argeş. Principalul suspect este un tânăr de 21 de ani, care a fugit după crimă. El a fost prins de polițiști și dus la auderi, anunță IPJ Argeș.

Alerta la 112 s-a dat seara trecută, în jurul orei 21.45.

Bărbatul preluase de la Pitești un client, care i-a cerut să îl ducă la Davidești, o comună aflată la aproape 30 de kilometri. Înainte să ajungă la destinație, pe un pod din Mioveni, clientul l-a lovit cu un cuțit, apoi i-a furat portofelul, telefonul, geaca și a fugit, potrivit Știrile ProTV.

Rănit grav, șoferul s-a târât aproape 500 de metri spre o zonă locuită pentru a cere ajutor, apoi și-a dat ultima suflare. Echipajele medicale au încercat să îl resusciteze, fiind însă declarat decesul, potrivit sursei citate.

„Poliţiştii din Mioveni au fost sesizaţi prin 112, cu privire la faptul că un bărbat, de 60 de ani, din Albota, taximetrist ar fi fost înjunghiat. De îndată poliţiştii s-au deplasat la faţa locului împreună cu echipajele medicale, bărbatul fiind găsit inconştient, aspectele sesizate fiind confirmate. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de cadrele medicale, din nefericire bărbatul a fost declarat decedat”, a transmis IPJ Argeș.

Potrivit Poliției, au fost mobilizate efective importante din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş în zona săvârşirii faptei, pentru prinderea făptașului.

„În urma activităţilor investigativ-operative desfăşurate de poliţiştii argeşeni, a fost depistat un tânăr, de 21 de ani, din comuna Davideşti, bănuit de comiterea faptei”, a anunţat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, IPJ Argeş.

Suspectul a fost găsit de polițiști într-o zonă de câmp şi a fost dus la audieri.

”În continuare, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de lângă Tribunalul Argeş, se efectuează cercetări pentru stabilirea circumstanţelor în care s-a produs incidentul şi dispunerea măsurilor legale”, au precizat poliţiştii.