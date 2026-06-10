Taylor Swift, apariție-surpriză la premiera filmului pe care cântăreața l-a catalogat „o capodoperă”

Cântăreața Taylor Swift, pe 23 mai 2026, în Cleveland, Ohio. FOTO: Gregory Shamus / Getty images / Profimedia

Vedeta pop americană Taylor Swift a avut o apariție surpriză, marți, la Hollywood, la premiera filmului de animație „Toy Story 5”.

Purtând o rochie lungă, Taylor Swift s-a așezat la pian, pe scena sălii de spectacole Dolby Theatre, și a interpretat melodia „I Knew It, I Knew You”, piesa pe care a compus-o pentru noul film din seria „Toy Story”, scriu Reuters, EFE și Variety.

Celebra cântăreață a mărturisit că este de mult timp o admiratoare a acestei francize cinematografice.

„Înseamnă enorm pentru mine să fac parte, chiar și într-o mică măsură, din universul acestor filme”, le-a spus ea spectatorilor.

„«Toy Story 5» este preferatul meu dintre toate filmele din seria «Toy Story». Mă simt atât de norocoasă că pot să fac parte din asta”, a adăugat artista, potrivit Agerpres.

Despre film, ea a declarat: „Este incredibil de frumos. Este o capodoperă”.

Taylor Swift l-a prezentat apoi pe un alt invitat surpriză, compozitorul coloanelor sonore și al multor melodii de succes din filmele „Toy Story”, Randy Newman.

Cei doi au cântat în duet „You’ve Got a Friend in Me”, unul dintre hiturile lui Newman din primul „Toy Story”, din 1995.

Anterior, artista a pozat pe covorul roșu alături de Tom Hanks, Joan Cusack și alți actori din distribuția vocală a peliculei „Toy Story 5”.

Filmul „Toy Story 5” va fi lansat de Pixar Animation Studios, parte a Walt Disney, pe 19 iunie.