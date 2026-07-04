Taylor Swift şi Travis Kelce s-au căsătorit. Ceremonia, oficiată de Adam Sandler. Peste 1.000 de invitați la „nunta regală a Americii”

Megastarul muzicii pop Taylor Swift şi fotbalistul american Travis Kelce s-au căsătorit vineri, după o relație de trei ani, a anunţat purtătorul de cuvânt al cântăreţei. Nunta a fost una fastuoasă, plină de vedete, organizată la Madison Square Garden din New York, relatează Reuters.

„JUST& T MARRIED” (n.r. Proaspăt căsătoriţi) a apărut pe ecranele gigantice de pe faţada arenei sportive din Manhattan.

Câteva momente mai târziu, purtătorul de cuvânt al lui Swift a confirmat prin e-mail că muziciana câştigătoare a premiului Grammy s-a căsătorit cu vedeta echipei de fotbal american Kansas City Chiefs.

Comediantul Adam Sandler a oficiat ceremonia, potrivit purtătorului de cuvânt. Sandler este descris drept un prieten al cuplului.

„Nunta regală a Americii” și zeci de curioși pe străzi

Deşi cei doi nu îşi confirmaseră anterior planurile, pregătirile de nuntă au captivat publicul. Invitații celebri, îmbrăcaţi în smokinguri şi rochii de seară, au sosit vineri la Madison Square Garden din New York.

Vedete precum Jennifer Lopez, Ed Sheeran, Ethan Hawke, Jimmy Fallon şi Abby Wambach au fost văzute intrând în incintă într-o zi toridă, când temperaturile au depăşit 38 de grade Celsius.

Alte vedete fotografiate în ţinute de gală în drum spre nuntă au fost Ed Sheeran, Bradley Cooper, Zoë Kravitz, Jack Antonoff, Gigi Hadid, Dakota Johnson, Ethan Hawke, MGK, Jason Sudeikis, Hugh Grant şi Camila Cabello. Presa americană a relatat că lista de invitaţi a cuprins până la 1.000 de nume.

Pe străzi, curioşii, printre care şi fanii cântăreţei, cunoscuţi sub numele de „Swifties”, s-au străduit să zărească mulţimea de vedete, în condiţiile unor măsuri de securitate stricte la un loc situat deasupra unuia dintre principalele noduri de transport din New York.

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SUV-urile negre au blocat traficul în timp ce intrau în incintă, oprindu-se atunci când angajaţii le-au cerut ocupanţilor să prezinte biletele electronice pentru verificare.

Zeci de curioşi stăteau în spatele barierelor din afara evenimentului supranumit „nunta regală a Americii”.

Unul dintre ei etala o brăţară a prieteniei roz şi albă pe care scria „Team Bride”. Altul ţinea o pancartă realizată manual care făcea o aluzie la versurile unei melodii a lui Swift.

Zile de pregătiri și donații de 26 de milioane de dolari

În timpul săptămânii, muncitorii au petrecut câteva zile descărcând alimente şi decoruri pentru evenimentul de amploare învăluit în secret în celebra arenă din Manhattan.

Luminile de pe vârful clădirii Empire State Building au fost în albastru deschis vineri seara, o referinţă la zicala conform căreia „ceva albastru” la o nuntă aduce noroc,

Cuplul a declarat joi, prin intermediul unui agent de presă, că a donat 26 de milioane de dolari mai multor organizații caritabile din oraș și din alte părți în această săptămână.

Povestea de dragoste a celor doi a început în 2023, când Kelce a încercat fără succes să o întâlnească pe Swift în culise la unul dintre concertele ei, dar a reușit să-i capteze atenția și să-i câștige inima povestind despre dezamăgirea sa într-un podcast.

Pe măsură ce relația a crescut, au apărut public împreună la concertele ei, la meciurile lui Kansas City Chiefs și la emisiunea „Saturday Night Live”.

Și-au anunțat logodna pe Instagram în august 2025, cu descrierea „Profesorul tău de engleză și profesorul tău de sport se căsătoresc”.