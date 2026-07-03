Taylor Swift şi Travis Kelce s-au căsătorit deja în mare secret, înaintea petrecerii fastuoase din New York

Megastarul pop Taylor Swift și fotbalistul Travis Kelce s-au căsătorit deja înainte de marea lor petrecere de la arena Madison Square Garden din New York, a dezvăluit joi revista „Page Six, citând mai multe surse anonime, relatează Reuters.

Cuplul, ambii în vârstă de 36 de ani, și-a unit destinele în fața unui „grup restrâns de persoane dragi”, a precizat publicația.

Nu se știe când sau unde a avut loc ceremonia, dar avionul privat al lui Swift a staționat recent la Nashville, statul Tennessee, orașul în care artista a locuit la începutul carierei sale.

Donație de 26 de milioane de dolari înainte de nuntă

Potrivit Reuters, sunt pregătiri în toi la Madison Square Garden pentru ceea ce se preconizează a fi o sărbătoare fastuoasă în onoarea celor două superstaruri.

Superstarul şi fotbalistul de la Kansas City Chiefs au donat 26 de milioane de dolari către mai multe organizații caritabile din New York înainte de nunta lor fastuoasă, a anunțat echipa de relații publice a cântăreței.

Niciunul dintre ei nu a comentat public planurile lor, dar mai multe surse media au relatat că Swift și Kelce au organizat joi o cină de repetiţie cu 100 de persoane la arena sportivă, care va fi urmat vineri de o sărbătoare mai amplă, în fața a 1.000 de persoane.

Poliția a instalat bariere în jurul locației, închizând străzile și blocând trotuarele. Mai multe SUV-uri, cu geamuri fumurii pentru a ascunde ocupanții, au intrat în incinta locației.

Vedete precum actorii Bradley Cooper și Lena Dunham, comentatoarea sportivă Erin Andrews și producătorul muzical Jack Antonoff au fost fotografiați la fața locului sau în apropierea acestuia, purtând rochii cu paiete sau alte ținute elegante.