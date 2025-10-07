Te-ai gândit vreodată cât de diferit arată sănătatea pentru fiecare dintre noi? 

Pentru unii, e vorba despre a evita virozele de sezon. Pentru alții, despre cum să treacă peste un moment critic, o spitalizare sau o intervenție chirurgicală. Și, pentru tot mai mulți, sănătatea înseamnă și echilibrul emoțional sau accesul la un medic care să răspundă la întrebările ce nu mai pot aștepta până mâine.

De aceea, când vine vorba de soluții medicale, un singur model nu este suficient. Avem nevoie de flexibilitate, adaptare și un partener de încredere care să știe că sănătatea nu se reduce la o listă de analize.

Mai mult decât un produs, un partener

Groupama pornește de la această realitate simplă: fiecare dintre noi are nevoi diferite. Un pachet standard poate fi suficient pentru cineva aflat la început de drum, dar altcineva poate avea nevoie de o asigurare construită pe măsura provocărilor sale.

În același timp, sănătatea nu înseamnă doar internări. Asigurările Groupama pot include și servicii în ambulatoriu, consiliere psihologică, stomatologie în peste 200 de clinici din țară și chiar acces la un Chat medical disponibil non-stop, unde poți primi răspunsuri rapide de la medici specialiști.

Când abonamentul medical nu e suficient

Mulți dintre noi avem deja abonamente la clinici private. Ele sunt utile, dar au limite: nu acoperă spitalizările sau intervențiile chirurgicale. Tocmai de aceea, Groupama a creat Asigurarea de Sănătate pentru Spitalizare și Chirurgie — un produs gândit să completeze aceste nevoi.

Cu o acoperire de până la 20.000 de euro pe an, poți alege unde vrei să te tratezi: în spital de stat, într-o clinică privată sau chiar în străinătate. Este libertatea de care ai nevoie atunci când situația devine serioasă.

Decontare simplă, fără bătăi de cap

Factura serviciilor medicale accesate în spitalele private partenere este decontată direct, 100%. Pentru cele accesate în alte clinici, costul lor se rambursează în contul tău. Iar dacă ajungi într-un spital de stat, primești o indemnizație stabilită de la început prin contract. Totul clar, simplu și previzibil.

Sănătatea ta, în termenii tăi

Ce aduce în plus Groupama? Posibilitatea de a construi o asigurare pe măsura stilului tău de viață. Dacă ai nevoie doar de acoperirea de bază a asigurării, rămâi la pachetul standard. Dacă vrei ceva mai complex, îl extinzi cu ajutorul asigurărilor suplimentare: psihoterapie, stomatologie, covalescență, fracturi, boli grave.

Pentru că sănătatea nu are o singură definiție. E un puzzle cu multe piese, iar tu decizi cum le pui împreună.

Indiferent că vorbim de prevenție, tratament sau sprijin emoțional, sănătatea merită atenția noastră zilnică. Și merită un partener de încredere, care să îți fie alături atunci când contează. Groupama înseamnă mai mult decât o asigurare: înseamnă siguranța că, în fața provocărilor, nu ești singur.

Articol susținut de Groupama