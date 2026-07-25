„Te devorează dacă nu fugi”. Incendii istorice în Franța și Spania, cu peste 220.000 de evacuați din cauza focului „XXL”

Sute de mii de oameni fug din calea incendiilor de pădure care avansează rapid în sud-vestul Franței și în centrul Spaniei. Echipele de urgență din ambele țări au activat măsuri de apărare, în timp ce Uniunea Europeană trimite sprijin aerian, potrivit BBC.

Autoritățile franceze au ordonat evacuarea a aproape 60.000 de persoane din apropierea orașului Bordeaux. Astfel, numărul total al celor care trebuie să se refugieze din cauza incendiilor din Franța și Spania depășește 220.000.

În sud-vestul Franței, în regiunile Gironde și Landes, au fost evacuate aproximativ 200.000 de persoane. Președintele Emmanuel Macron a mobilizat armata pentru a susține intervențiile.

Între timp, un incendiu de lângă Madrid a depășit capacitatea pompierilor de a-l stinge, după ce trei focare din vestul capitalei s-au unit.

Fumul se ridică deasupra orașului Avila, în timp ce un incendiu forestier declanșează o alertă extremă în centrul Spaniei, inclusiv în Madrid și în alte regiuni învecinate, pe 24 iulie 2026. Credit line: Diego Radames / AFP / Profimedia

Stare de urgență în Spania

Guvernul Spaniei a declarat stare de urgență națională, 25.000 de persoane fiind somate să se evacueze, iar aproape 40.000 să rămână în case.

Președinta regiunii Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a descris situația drept „cel mai grav incendiu din istoria regiunii”, zona fiind afectată de o „furtună perfectă” de temperaturi ridicate, vânt neîncetat și fronturi de foc care se unesc.

Serviciile de urgență spaniole au anunțat că flăcările se îndreaptă spre localitățile Robledo de Chavela și Fresnedillas de la Olivia, aflate la aproximativ 50 de kilometri de capitală.

„Incendiul a atins apogeul și depășește în prezent capacitatea pompierilor de a-l stăpâni”, a declarat Carlos Novillo, șeful departamentului regional pentru situații de urgență. El a adăugat: „Nu este posibil să se intervină asupra focului în acea zonă, așa că se iau măsuri defensive”.

Un localnic ajută pompierii să stingă un incendiu de pădure în zona Cebreros, lângă Ávila, la 80 km vest de Madrid, pe 24 iulie 2026. Credit line: Cesar MANSO / AFP / Profimedia

Unitatea Militară de Urgență (UME) a fost mobilizată pentru a opri flăcările, scopul principal fiind protejarea zonelor de lângă orașul El Escorial. Autoritățile monitorizează și un alt incendiu de pădure în provincia vecină Ávila. Oficialii se tem că incendiul de la Burgohondo s-ar putea uni cu cel din Madrid.

Ministrul de Interne al Spaniei, Fernando Grande-Marlaska, a declarat că autoritățile fac „tot ce le stă în putință” pentru a împiedica unirea celor două incendii.

Francisco Martín, delegatul guvernului în Madrid, a avertizat că cifrele ar putea crește deoarece „scânteile zboară pe distanțe de mile, iar focul se propagă pe distanțe mari”.

Primarul localității El Tiemblo, Arturo Varas González, a declarat pentru laSexta că flăcările s-au răspândit de la Navaluenga până în Valea Iruelas, o distanță de aproximativ 20 de kilometri, în mai puțin de jumătate de oră: „A fost îngrozitor”.

Cel puțin 6.000 de hectare de teren au ars în regiunea Madrid, în timp ce incendiul din Ávila a distrus aproape 9.000 de hectare, potrivit autorităților.

Autoritățile au evacuat opt localități: Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Aldea del Fresno, Navalagamella și Zarzalejo. Satele San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa și Villa del Prado rămân în stare de izolare.

Locuitorii își petrec noaptea într-un centru sportiv după ce au fost evacuați din casele lor din cauza amenințării unui incendiu de pădure în Cebreros, provincia Ávila, Spania, vineri, 24 iulie 2026. Credit line: Manu Fernandez / AP / Profimedia

„Dacă încerci să-i faci față, te devorează”

Ecologio Cabrera, în vârstă de 86 de ani, a fost nevoit să părăsească satul său din vestul Madridului. „Dacă nu fugi și încerci să-i faci față, te devorează”, a declarat pentru AFP.

El și-a găsit refugiu într-o sală de sport din Vilamanta, după ce familia sa a încercat să salveze casa cu furtunuri de grădină înainte de ordinul de evacuare dat de pompieri. „Au sosit și le-au spus tuturor să iasă afară… Nu am mai trăit niciodată așa ceva.”

Președinta regiunii Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a numit situația „cu totul neobișnuită și catastrofală”, subliniind că prioritatea este salvarea vieților omenești.

Premierul Pedro Sánchez va vizita sâmbătă dimineața centrul de coordonare a urgențelor, după ce a declarat că cetățenii „trăiesc o situație dramatică” și le-a cerut prudență maximă.

Garda Civilă a arestat o persoană și anchetează o alta în legătură cu incendiul de la Burgohondo, care, potrivit autorităților, ar fi putut fi provocat de neglijență în utilizarea utilajelor grele în timpul perioadei în care erau în vigoare restricții, a relatat presa locală.

Prefectura, în colaborare cu jandarmeria și pompierii, a dispus evacuarea obligatorie a localităților Ares și Adernos. Credit line: Clement Viala/infobassin.com/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Un incendiu „XXL” din Franța obligă aproximativ 200.000 de persoane să se evacueze

În sud-vestul Franței, autoritățile au evacuat aproximativ 200.000 de persoane din cauza incendiilor din regiunile Gironde și Landes. Sâmbătă dimineață, localitățile Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Jean d’Illac, Martignas-sur-Jalles și Saint-Aubin de Médoc, cu o populație totală de 58.400 de locuitori, au fost evacuate preventiv.

Incendiul din Gironde, descris de prefecta locală Sophie Brocas drept un „incendiu de proporții XXL”, a mistuit peste 19.000 de hectare de pădure și a distrus aproximativ 80 de locuințe.

Autoritățile au evacuat întreaga peninsulă Cap Ferret de pe coasta de sud-vest, sute de persoane reușind să se salveze cu barca după ce flăcările au cuprins această destinație turistică populară.

Zona are o populație permanentă de puțin sub 8.000 de locuitori, dar numărul acestora poate crește de 10 ori în timpul sezonului estival.

Pe 24 iulie 2026, turiști pe plaja din Moutchic, situată pe malul lacului Lacanau (Etang de Lacanau) din Lacanau, în sud-vestul Franței, în timp ce nori de fum se ridică spre cer din incendiul forestier din Gironde. Model Release: no , Credit line: Maximilien LAMY / AFP / Profimedia

Marc Vermeulen, șeful serviciului de pompieri, a declarat că condițiile sunt mai severe decât în 2022, seceta favorizând răspândirea focului pe timp de noapte.

„Nu am mai văzut niciodată un incendiu convectiv de această amploare”, a declarat ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, pentru postul de televiziune francez TF1, adăugând că aproximativ 50 de pompieri au fost răniți. El a spus că incendiul era „autosusținut” și își schimba direcția, focul deplasându-se vineri seara spre est, în direcția orașului Bordeaux.

„Vom reorganiza intervenția noastră astfel încât să putem lupta cu focul de la sol și să împiedicăm avansarea acestuia spre Bordeaux”, a spus el.

Mai la sud, un alt incendiu de pădure în apropiere de Biscarrosse, în regiunea Landes, a obligat peste 23.000 de persoane să-și părăsească locuințele, campingurile, un azil de bătrâni și o tabără de vară.

Philippe de Gonneville, primarul uneia dintre zonele cele mai grav afectate, Lège-Cap Ferret, a spus că regiunea s-a „confruntat cu condiții meteorologice extreme în ultima lună și jumătate”, fără ploi și cu temperaturi peste medie. „Este ceva nemaiauzit”, a spus el. „Nici noi, nici pompierii nu am mai văzut așa ceva.”

Președintele Macron a descris situația incendiilor din țară ca fiind „foarte tensionată”, în special în departamentul Gironde. El a precizat că Franța a activat mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene și va primi întăriri, inclusiv două elicoptere Black Hawk din Republica Cehă și Slovacia.

Pompierii încearcă să stingă incendiile care distrug locuințele din Le Porge, în sud-vestul Franței, pe 24 iulie 2026. Credit line: Clement Viala/infobassin.com/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Condiții extreme în sudul Europei

Uniunea Europeană a mobilizat avioane și elicoptere pentru a sprijini eforturile de stingere a incendiilor din Spania și Franța, în contextul în care o mare parte din sudul Europei se confruntă cu valuri de căldură repetate și secetă prelungită.

Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid, înregistrând o creștere a temperaturii de peste două ori mai mare decât media globală începând cu anii 1980, potrivit Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice al UE.

Condițiile mai calde și mai uscate reduc umiditatea vegetației, creând un combustibil care permite incendiilor forestiere să se declanșeze și să se răspândească mai rapid.

Este totuși necesară o scânteie – cel mai adesea provenită din activitatea umană, fie accidentală, fie deliberată, sau din fulgere –, dar căldura extremă, vegetația uscată și vânturile puternice pot face ca incendiile să ardă mai repede și să devină mult mai greu de stăpânit.

Incendiile forestiere au distrus deja în acest an o suprafață mai mare de teren în Europa decât media anuală din ultimele două decenii, potrivit Sistemului european de informare privind incendiile forestiere.

Agenția Europeană de Mediu a declarat că „schimbările climatice au crescut riscul de incendii forestiere în întreaga Europă”, cel mai mare pericol fiind preconizat în sudul Europei.