„Te doare capul”: Kelemen Hunor spune că situația de la o instituție centrală „nu se poate explica rațional”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marţi seară, că are încredere în premierul Ilie Bolojan şi îl susţine în măsurile de reformă pe care acesta le pregăteşte, adăugând că el ar fi început cu administraţia centrală, locală şi apoi cu măsurile fiscale.

Din punctul său de vedere, măsurile luate de Guvern ar fi trebuit să înceapă cu cele din administraţie, în condițiile în care există ministere „supradimensionate”, iar la unele agenții centrale, precum Protecția Consumatorilor, sunt foarte mulți angajați.

„Eu aş fi început cu administraţia centrală, locală, după aceea măsurile fiscale. Dacă era să decid singur şi dacă eu singur aş fi avut majoritate, dar nu era cazul şi nu e cazul“, a spus liderul UDMR, potrivit Agerpres.

„Sunt ministere supradimensionate, sunt ministere care au un deficit de personal, dar la agenţii te doare capul. Protecţia Consumatorilor în centrală, în Bucureşti, sunt la fel de mulţi oameni ca în toate judeţele la un loc. Deci nu se poate explica raţional şi am dat doar un singur exemplu, dar sunt multe alte exemple“, a afirmat Kelemen Hunor.

„Deci eu cred că la administraţia centrală e obligatoriu. Trebuie să reducem acolo unde există astfel de vârfuri, ca să spun aşa. (…) Deci eu am încredere în Bolojan şi îl susţin pe el, fiindcă e omul care doreşte să facă şi are şi puterea şi determinarea şi asta au zis şi colegii”, a afirmat el.

Reducerile de personal pot aduce economii de miliarde de lei

„Astăzi (marți) am discutat acel punct din pachetul 2, despre administraţia locală şi reforma în administraţia locală, pe de o parte, pe de altă parte, reducerile de personal. Deci ceea ce rămâne şi a fost blocat, rămâne blocat încă vreo 10 zile, 2 săptămâni, fiindcă toată lumea doreşte să ajungem la o soluţie. Ţinta este relativ simplă şi clară şi am discutat aceste aspecte, liniştit fiecare cu toate argumentele şi de aceea a şi durat mai mult, fiindcă suntem într-un impas din care sunt convins că am ieşit şi vom găsi acea soluţie care poate fi agreată de toată lumea. (…) Avem două săptămâni, asta am stabilit, până în 15 septembrie, să venim cu o soluţie aplicabilă şi justă, că trebuie o soluţie justă (…). Şi vom găsi până în 15 septembrie o soluţie ca să putem să venim în Parlament, că trebuie adoptat în Parlament, prin asumare”, a spus liderul UMDR la Digi 24.

Acesta a arătat că există o problemă privind gestionarea informaţiilor de la nivelul autorităţilor locale.

„Raportările de la prefecturi nu au o standardizare şi de aceea datele erau diferite, ce a primit şi ce are Ministerul Dezvoltării şi ce a primit de la prefecturi. (…) Asta e o problemă şi am spus că, dacă nu vom rezolva, e greu de lucrat. Premierul, miniştrii, tot timpul trebuie să aibă posibilitatea de a vedea exact situaţia la zi, după care, bineînţeles, trebuie să vedem cum gestionăm în aşa fel încât de la localităţile mici până la municipii mari, reşedinţe de judeţ, lucrurile să fie funcţionale, că nu poţi să abandonezi nicio comunitate, nu poţi spui că reducem numărul de personal şi după aceea rămâi cu 4-5-6 oameni. (…) Şi vorbim şi de administraţia centrală, unde reducerile vor fi la fel, vorbim de personal, fiindcă avem un deficit mare, se ştie”, a menţionat preşedintele UDMR.

Kelemen Hunor a vorbit şi despre impactul bugetar al acestor măsuri.

„Ne întreabă lumea cât vom economisi. Deci dacă mergem cu 10%, asta înseamnă la nivel naţional 13.000 de posturi efectiv ocupate la nivelul administraţiei locale, înseamnă 1,4-1,5 miliarde de lei pe an. Dacă la această sumă adăugăm şi administraţia centrală, probabil că se va dubla suma, dar eu am spus că trebuie să facem şi la administraţia centrală, şi la administraţia locală, aceste restructurări”, a explicat el.