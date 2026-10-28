Teatrul Național din București angajează un regizor acuzat în trecut de hărțuire, agresiune sexuală și șantaj profesional

Teatrul Național I.L. Caragiale din București l-a angajat luna aceasta pe regizorul Felix Alexa, potrivit paginilor oficiale ale instituției. Alexa, care este și profesor de regie la UNATC, a fost acuzat de mai multe foste studente de agresiune și avansuri sexuale, șantaj profesional și hărțuire.

Felix Alexa este un vechi colaborator al TNB, unde a montat numeroase spectacole. A colaborat de asemenea cu teatre din întreaga țară. Din octombrie 2026, sub conducerea managerului general Ada Lupu Hausvater, Felix Alexa a devenit angajat al TNB, a semnalat miercuri site-ul Cultura la dubă.

De altfel, potrivit sursei citate, pe pagina de Facebook a Teatrului Național din București au fost publicate și imagini cu regizorul Felix Alexa repetând alături de nume importante ale TNB la un nou spectacol – „Tartuffe” de Molière.

Încă din noiembrie 2022, presa a făcut cunoscute acuzațiile de abuz emoțional și sexual din cadrul Universității Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” – UNATC București, avându-l în prim-plan pe profesorul Felix Alexa. De la avansuri până la șantaj profesional, Felix Alexa a fost acuzat că a folosit tot felul de tertipuri pentru a întreține relații sexuale cu studentele sale.

În ianuarie 2023, RISE Project publica o amplă investigație în care foste studente ale lui Felix Alexa la UNATC sau foste iubite îl acuzau pe acesta de agresiune și avansuri sexuale, șantaj profesional și hărțuire.

Cum a respins profesorul Alexa acuzațiile

„Am sărutat-o și am lipit-o de ușă? Are dovezi în sensul ăsta? (…) Nu am abuzat niciodată pe nimeni”, a spus Felix Alexa despre mărturiile unei foste studente citate în investigația RISE Project.

De asemenea, o fostă iubită a regizorului a povestit că a hărțuit-o prin mesaje și e-mailuri, i-a spart ușa de la casă și i-a tăiat cauciucurile de la mașină. Alexa a calificat situația ca fiind „un incident scos din context”.

Potrivit RISE Project, regizorul a admis relațiile cu fostele lui studente, dar a respins orice formă de hărțuire: „Au fost niște relații de iubire”.

UNATC a deschis ulterior o anchetă, care nu a avut însă urmări. Cazul a fost clasat, iar Felix Alexa predă în continuare la UNATC, notează Cultura la dubă.

Cazurile de la UNATC

În ianuarie 2013, RISE Project lansa proiectul jurnalistic „Catedra de abuz”, care își propunea să monitorizeze hărțuirea și abuzul sexual în școlile, liceele și universitățile din țară.

Timp de doi ani au fost publicate o serie de investigaţii ce conţineau inclusiv mărturiile a zeci de studente care au povestit despre umilirea, hărţuirea şi abuzul psihic, fizic şi emoţional pe care l-au trăit în universitate.

Una dintre investigaţii a relatat despre experienţele a 14 studenţi şi studente cu regizorul şi profesorul Felix Alexa, care s-au derulat timp de aproape două decenii pe scena celei mai importante universităţi de teatru şi film din ţară.

Experienţele relatate seamănă între ele: avansuri, mesaje insistente, urmăriri, ameninţări sau şantaj profesional. În urma articolului, UNATC a făcut un pas istoric şi a interzis relaţiile între profesori şi studenţi. Dar profesorul încă predă în universitate.

Într-o altă investigaţie publicată pe RISE Project , 16 voci din UNATC au relatat abuzurile psihologice, dar şi hărţuirea profesorului şi regizorului Puiu Şerban de-a lungul carierei sale de peste 20 de ani. Profesorul încă predă în facultate.

În UNATC s-a pus atunci problema modificării Codului de Etică, după un val de reacţii negative în presă şi mai ales în comunitatea teatrală şi cinematografică.