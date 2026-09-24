Tech Catalyst România 2026 și-a desemnat câștigătorul: startup-ul .lumen câștigă cu o tehnologie AI pentru mobilitatea persoanelor nevăzătoare

Glovo, platforma tehnologică pentru comenzi on-demand, a desemnat câștigătorul celei de-a doua ediții Tech Catalyst România. .lumen (dotLumen), startup-ul românesc care dezvoltă o tehnologie de navigație autonomă bazată pe inteligență artificială pentru persoanele nevăzătoare și cu deficiențe de vedere, a câștigat marele premiu al competiției, în valoare de 5.000 de euro, precum și oportunitatea de a participa la StartUp Campus 2026, programul internațional de antreprenoriat organizat de Glovo la Barcelona.

Ediția din acest an a atras numeroase aplicații, iar printre principalele direcții urmărite de startup-urile înscrise s-au numărat mobilitatea urbană și electrificarea transportului, optimizarea logisticii de ultim kilometru, automatizarea retailului, soluțiile bazate pe inteligență artificială, interoperabilitatea platformelor digitale și tehnologiile pentru creșterea accesibilității în mediul urban.

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Articol susținut de Glovo