Ted Turner a murit. Omul de afaceri a creat CNN și a revoluționat jurnalismul televizat

Decesul la 87 de ani a omului de afaceri Ted Turner a fost anunțat într-un comunicat de presă al companiei sale Turner Enterprises, citat de CNN.

Turner este cunoscut pentru că a creat CNN în 1980, prima televiziune de știri care emitea 24 de ore din 24 și care a revoluționat jurnalismul televizat.

Omul de afaceri din Atlanta, născut în Ohio, supranumit „Gura Sudului” pentru felul său deschis, a construit un imperiu media care cuprindea prima super-stație pe cablu și canale populare de filme și desene animate, precum și echipe sportive profesionale, cum ar fi Atlanta Braves.

Turner a fost, de asemenea, un navigator de renume internațional; un filantrop care a fondat Fundația Națiunilor Unite; un activist care a militat pentru eliminarea armelor nucleare la nivel mondial; și un ecologist care a devenit unul dintre cei mai importanți proprietari de terenuri din Statele Unite, potrivit CNN.

În 1991, Turner a fost desemnat „Omul Anului” de revista Time pentru că „a influențat dinamica evenimentelor și a transformat telespectatorii din 150 de țări în martori direcți ai istoriei”.

Turner și-a vândut în cele din urmă rețelele către Time Warner și s-a retras ulterior din afaceri, dar a continuat să-și exprime mândria față de CNN, numind-o „cea mai mare realizare” a vieții sale.

„Ted a fost un lider extrem de implicat și dedicat, neînfricat, curajos și întotdeauna dispus să-și urmeze intuiția și să aibă încredere în propria judecată”, a declarat Mark Thompson, președinte și director executiv al CNN Worldwide, într-un comunicat. „El a fost și va rămâne mereu spiritul care a condus CNN. Ted este gigantul pe umerii căruia stăm, și astăzi ne vom opri cu toții pentru a-l omagia și a recunoaște impactul pe care l-a avut asupra vieților noastre și asupra lumii.”

Cu puțin peste o lună înainte de a împlini 80 de ani în 2018, Turner a dezvăluit că suferă de demență cu corpi Lewy, o afecțiune cerebrală progresivă. La începutul anului 2025, Turner a fost internat în spital cu o formă ușoară de pneumonie, după care s-a recuperat.

Turner lasă în urmă cinci copii, 14 nepoți și doi strănepoți.