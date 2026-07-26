Teheranul amenință că va riposta după un atac ucrainean asupra unei nave iraniene în Marea Caspică

Ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a avertizat duminică că țara sa nu va lăsa nepedepsit atacul ucrainean asupra unei nave comerciale iraniene în Marea Caspică, relatează AFP și Reuters.



Președintele ucrainean Volodimir „Zelenski a atacat o navă comercială iraniană, ucigând un marinar”, a scris duminică Abbas Araghchi pe rețeaua X, notează Agerpres.



„Acțiunile acestui parazit de la Kiev nu pot rămâne fără răspuns”, a mai spus el.

Sâmbătă, Ministrul de Externe iranian a raportat că o navă comercială iraniană a fost atacată de Ucraina, provocând o explozie care a ucis un marinar.

„Atacul lansat de regimul ucrainean împotriva unei nave comerciale iraniene în Marea Caspică, revendicat în mod explicit de șeful acestui regim, demonstrează atitudinea irațională și ostilă continuă a regimului ucrainean”, a protestat ministerul într-un comunicat.

Republica Islamică „nu a intervenit niciodată în conflictul dintre Rusia și Ucraina”, a afirmat el.

Ce a anunțat Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă pe rețelele de socializare că a obținut „rezultate foarte solide cu lovituri de lungă distanță în Marea Caspică, vizând în special nave utilizate pentru transportul de încărcături militare care implicau Iranul, precum și o navă de război”.

Serviciile de informații ucrainene (SBU) au anunțat, la rândul lor, pe Telegram, atacuri cu drone împotriva „unor nave de marfă supuse sancțiunilor internaționale, care erau utilizate pentru transportul de încărcături militare între Iran și Rusia”.

Potrivit televiziunii de stat iraniene, însărcinatul cu afaceri al Ucrainei la Teheran a fost convocat sâmbătă la Ministerul Afacerilor Externe pentru a fi mustrat de un înalt funcționar pentru acest „act ostil și criminal”.

În cadrul unei discuții cu șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, ministrul iranian al Afacerilor Externe, Abbas Araghchi, a solicitat, de asemenea, un „răspuns ferm” din partea UE și a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite la acest atac, a adăugat Irna.

Teheranul a descris atacul asupra navei sale drept un act de agresiune și a declarat că își va apăra interesele și securitatea națională, acuzând în același timp Kievul că încearcă să extindă războiul din Ucraina, notează Reuters.