Teheranul critică „pirateria” americană după confiscarea unei nave și promite un răspuns

Iranul condamnă confiscarea de către SUA a unei nave de marfă sub pavilion iranian în Strâmtoarea Ormuz , numind-o un act de „piraterie armată” și promite să ia măsuri, potrivit Al-Jazeera.

Atacul are loc la câteva ore după ce președintele american Donald Trump a anunțat că își trimite echipa la Islamabad pentru posibile discuții cu Iranul.

Însă o sursă iraniană spune că Teheranul nu se va prezenta la negocieri decât dacă SUA își ridică blocada.

În Liban, armistițiul de 10 zile cu Israelul este în vigoare, mii de oameni continuând să se întoarcă pentru a-și verifica casele distruse din sud. Datele furnizate de firma de analiză maritimă Kpler arată că peste 20 de nave au trecut Strâmtoarea Hormuz pe 18 aprilie, marcând cel mai mare număr de nave care au traversat calea navigabilă de la începutul războiului împotriva Iranului, la 1 martie.

Dintre navele care au tranzitat cu succes sâmbătă, cinci aveau încărcături iraniene constând în metale și diverse produse petroliere.

Datele arată că din grupul care a tranzitat strâmtoarea, au mai făcut parte trei transportatori de gaz petrolier lichefiat (GPL), doi dintre ei având ca destinație China și India.

Printre celelalte nave au fost unele care transportau produse din Bahrain, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită.