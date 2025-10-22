Telegram și WhatsApp au fost restricționate parțial în Rusia / Ce urmează pentru aplicațiile de mesagerie

Autoritatea rusă de reglementare a comunicațiilor, Roskomnadzor, a început să „restricționeze parțial” funcționarea aplicațiilor de mesagerie WhatsApp și Telegram, a declarat agenția pentru TASS.

„Pentru a combate infractorii, în conformitate cu concluziile agențiilor de aplicare a legii, se iau măsuri pentru a restricționa parțial funcționarea aplicațiilor de mesagerie străine”, a declarat miercuri un oficial Roskomnadzor.

Potrivit agenției, care citează „numeroase plângeri ale cetățenilor”, Telegram și WhatsApp găzduiesc infractori care înșală și extorchează bani de la ruși sau mai mult, îi atrag în „activități de sabotaj și terorism”.

Roskomnadzor a anunțat, de asemenea, că administratorii aplicațiilor de mesagerie au ignorat toate solicitările de a lua măsuri împotriva acestor infracțiuni.

Pe 20 și 21 octombrie, Telegram și WhatsApp au suferit mai multe întreruperi majore, scrie The Moscow Times. Luni, utilizatorii platformei lui Pavel Durov din toată Rusia au suferit întreruperi. Cu o zi înainte, problemele de acces la ambele aplicații de mesagerie au afectat în principal regiunile sudice ale Federației Ruse.

„Whatsapp pare să fie blocat”, a scris activistul Mikhail Klimarev, șeful Societății de Apărare a Internetului, o organizație non-profit. „Nu este încă în întreaga Federație Rusă, dar blocajele s-au mutat din sud spre est – Uralii și Siberia”, a spus Klimarev.

El a menționat că restul lumii se descurcă „relativ bine” cu aplicația de mesagerie, iar reclamațiile utilizatorilor se încadrează „în fluctuațiile statistice”.

Potrivit lui Klimarev, declarația Roskomnadzor indică faptul că măsurile guvernului de a bloca complet Telegram și WhatsApp nu vor fi imediate.

„Procesul este în curs de desfășurare. Exact conform programului. Cred că, în ritmul acesta, Telegram va fi blocat în decembrie sau ianuarie. Va fi literalmente o repetare a scenariului YouTube”, a scris el.

Marți, în mijlocul întreruperilor, unii utilizatori Telegram și WhatsApp au raportat reluarea accesului la apelurile audio și video, care fuseseră blocate pe 13 august sub pretextul „numeroaselor solicitări ale cetățenilor” și al combaterii fraudei. Cu o zi înainte, Roskomnadzor a trebuit chiar să nege că interdicția privind apelurile prin aplicațiile de mesagerie a fost ridicată.