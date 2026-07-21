Temperatura scade abrupt în București. Alerte de furtuni în următoarele zile
Vreme instabilă în Capitală, în următoarele zile, potrivit meteorologilor. Temperatura maximă în timpul zilei scade abrupt de mâine, diferența fiind de 9 grade.
Marți, în București, cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate spre seară și noaptea când vor fi averse torențiale (15 – 25 l/mp), descărcări electrice și intensificări ale vântului (rafale în general de 40 – 60 km/h). Temperatura maximă de marți va fi de 30 – 32 de grade, iar cea minimă de 16 – 18 grade.
Începând de mâine, vremea se va răci, astfel că temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 23 de grade, iar cea minimă va fi de 12 – 15 grade.
Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20 – 40 l/mp. Vântul va sufla moderat ziua și slab noaptea.
Capitala se va afla, începând de marți seara, de la ora 22:00, până în noaptea de miercuri spre joi, ora 3:00, sub atenționări cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ și intensificări ale vântului.