Temperaturi de până la 43 de grade Celsius în Italia. Jumătate din marile orașe sunt sub cod roșu de căldură extremă

Numărul marilor orașe italiene vizate de avertizări de cod roșu emise de Ministerul italian al Sănătății din cauza căldurii extreme a crescut joi de la șapte la 15, informează agenția italiană de presă ANSA, citată de Agerpres.

Orașe ca Bari, Genova sau Palermo s-au alăturat celor deja vizate de nivelul maxim de alertă, între care se numără Bologna, Florența, Roma și Torino.

Vineri, și Milano va trece la codul roșu, ridicând totalul la 17 din cele 27 de orașe mari monitorizate de Ministerul Sănătății din Italia în cadrul sistemului său de avertizare.

Codul roșu (nivelul 3) indică o situație de urgență cauzată de un val de căldură, caracterizată prin temperaturi ridicate persistente și un risc general major pentru sănătate, chiar și în cazul persoanelor tinere și sănătoase.

În zilele următoare, în Italia sunt prevăzute temperaturi mergând de la 36, respectiv 37 grade Celsius la Milano și Roma până la 42-43 de grade Celsius în Sardinia și Sicilia.

Potrivit oamenilor de știință, criza climatică provocată de emisiile de gaze cu efect de seră generate de activitățile umane amplifică frecvența și intensitatea fenomenelor meteorologice extreme, precum valurile de căldură, secetele, furtunile violente și inundațiile.