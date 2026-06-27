Temperaturi de peste 35 de grade pentru aproape 200 de milioane de europeni. Situația de pe continent

Cel puțin 193 de milioane de oameni din Europa urmau să se confrunte sâmbătă cu temperaturi de peste 35 de grade Celsius, conform estimărilor AFP, un bilanț în creștere față de ziua de vineri, pe măsură ce valul de căldură se mută spre est.

În Germania, o țară cu 82 de milioane de locuitori, pentru ziua de sâmbătă au fost anunțate temperaturi de peste 30 de grade. Pentru zone din țară locuite de 75 de milioane de persoane au fost emise prognoze chiar mai mari, de peste 35 de grade.

În Ungaria, unde trăiesc mai bine de 9 milioane de oameni, în aproape întreaga țară au fost prognozate temperaturi mai mari de 35 de grade.

Conform analizei AFP, în jur de 404 milioane de oameni din Europa, excluzând Turcia, urmau să aibă parte de temperaturi mai mari de 30 de grade sâmbătă, o ușoară scădere față de ziua de sâmbătă din acest punct de vedere.

Vineri, fuseseră prognozate temperaturi de peste 30 de grade pentru zone europene locuite de cel puțin 420 de milioane de persoane, respectiv de peste 35 de grade pentru locuri în care trăiesc 150 de milioane de oameni.

Agenția de știri a precizat că analiza sa se bazează pe datele Serviciului Meteorologic German și pe proiecțiile demografice din 2025 ale Centrului Comun de Cercetare din cadrul Comisiei Europene.

Țări ca Marea Britanie, Franța, Spania și Elveția au doborât recorduri de temperatură în timpul valului de căldură, iar acum se estimează că temperaturile ridicate vor afecta zone mari din Ungaria, Cehia și Austria, printre altele.

În cazul Franței au fost prognozate temperaturi de peste 35 de grade Celsius pentru zone locuite de circa 26 de milioane de oameni, un număr mai mic decât în ziua precedent.

Cod roșu de caniculă în România

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat un cod roșu de temperaturi extreme, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat, începând de duminică, ora 10. De luni, alerta se va extinde în aproape toată țara, cu excepția a șase județe – Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța și Tulcea – care vor fi sub cod portocaliu.

„Cel mai important este să prevenim apariția deshidratării și a hipertermiei. Oamenii trebuie să evite să stea perioade lungi de timp în medii foarte calde. La peste 35 de grade, practic, nu se mai poate realiza schimbul de căldură între organism și mediul înconjurător, iar expunerea într-un astfel de mediu trebuie limitată la cel mult 5-10 minute”, a declarat pentru HotNews dr. Silvia Nica, șefa Unității de Primiri Urgențe (UPU) de la Spitalul Universitar de Urgență București.