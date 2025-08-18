Temperaturi excepționale în Islanda, la mai puțin de un grad de recordul absolut

În această vară nordul Europei a fost atins de mai multe valuri de căldură care au adus temperaturi de peste 34 C ziua și nopți tropicale în Finlanda, în timp ce în Islanda au fost aproape 30 de grade Celsius în acest weekend.

De numai patru ori în istorie au fost temperaturi maxime de peste 30 C în Islanda, iar recordul de +30,5 C stă „în picioare” de la 1939. Locul se numește Teigarhorn.

La stația meteo Egilsstaðaflugvöllur maxima a ajuns sâmbătă la 29,8 C, la șapte zecimi de grad de recordul absolut de căldură al insulei faimoase pentru temperaturile scăzute.

Datele climatologului Masimilliano Herrera, care postează zilnic pe rețeaua X despre recorduri de temperatură din toată lumea, indică faptul că 16 august a fost cea mai caldă zi de august din istoria meteo a Islandei.

Au fost la mai multe stații meteo din Islanda maxime de peste 25 C, ceva extraordinar pentru Islanda, iar în dimineața zilei de sâmbătă în cele mai calde locuri temperaturile erau de 18-20 C, lucru foarte rar pentru țara nordică.

Islanda a avut parte de un an 2025 extrem de cald și cu multe recorduri. Spre exemplu, arată datele World Weather Attribution, pe 15 mai s-a înregistrat o temperatură excepțional de ridicată: +26,6 C. În acele zile, valul de căldură a atins și Groenlanda, un loc faimos pentru frig și pentru înghețuri în toate lunile anului.

În sudul Europei, valurile de căldură au adus în acest weekend maxime de 46 C în Spania.

Sursa foto: Dreamstime.com