Temperaturi neobișnuite până la sfârșitul anului. Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion

Târgul de Crăciun de la Timișoara. Sursă foto: Inquam Photos / Virgil Simonescu

Meteorologii estimează că temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, până spre sfârşitul anului, inclusiv de Crăciun. La începutul lunii ianuarie, valorile termice se vor situa în jurul celor specifice, potrivit meteorologilor, care au publicat prognoza pentru următoarele patru săptămâni.

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată, notează News.ro. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului şi a cantităţilor de precipitaţii faţă de media perioadei 2005-2024.

Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

Săptămâna 15-22 decembrie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în zonele montane.

Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi deficitar la nivelul întregii ţări.

Săptămâna 22-29 decembrie

Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Cantităţile de precipitaţii vor fi deficitare în regiunile vestice şi nordvestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Săptămâna 29 decembrie – 5 ianuarie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în cea mai mare parte a teritoriului.

Săptămâna 5-12 ianuarie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii se vor situa în general în jurul celor normale pentru acest interval, cu o tendinţă uşor excedentară în regiunile sudice.