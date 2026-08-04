Temperaturile au crescut atât de mult în Japonia încât leii sunt în pericol de șoc termic la grădina zoologică din Tokyo

Trei leoaice au murit din cauza unui posibil șoc termic la Grădina Zoologică „Tama” din Tokyo în ultima săptămână, fiind primele decese asociate căldurii în rândul populației de lei a instituției în cei 62 de ani de existență a sa, relatează Reuters și BBC.

Toate cele trei leoaice, în vârstă de 3, 11 și 15 ani erau născute la grădina zoologică din capitala Japoniei. Examinările post-mortem au arătat că ele prezentau semne de deshidratare severă și insuficiență multiplă de organe. Grădina zoologică a anunțat într-un comunicat de presă că încă investighează cauza exactă a decesului.

Pe măsură ce temperaturile din Tokyo au crescut brusc la mijlocul lunii iulie, majoritatea celor 16 lei ai grădinii zoologice și-au pierdut pofta de mâncare și au devenit apatici. Reprezentanții grădinii zoologice au precizat că situația a fost atât de gravă încât leii au necesitat tratament.

În timp ce unii lei și-au revenit, starea altora s-a agravat, dezvoltând simptome severe, inclusiv incapacitatea de a se ridica în picioare și pierderea cunoștinței.

„Niciun alt animal nu a prezentat semne de boală, însă personalul îngrijește animalele cu și mai multă atenție decât înainte”, a declarat un oficial al Grădinii Zoologice Tama.

Leii, puși în dificultate de combinația de căldură și umiditate din Tokyo

Conducerea grădinii zoologice a suspendat accesul publicului la țarcul leilor pe 23 iulie, pe fondul agravării stării acestora.

Tratamentul, care include stropirea cu apă pentru răcorire și administrarea de medicamente prin perfuzii intravenoase, continuă, au transmis reprezentanții grădinii zoologice.

Temperaturile din zonă au urcat până la aproape 39 de grade Celsius la mijlocul și spre sfârșitul lunii iulie, determinând emiterea unor avertizări privind riscul de șoc termic.

Leii sunt originari din Africa Subsahariană, unde sunt adaptați la o căldură uscată, spre deosebire de combinația de temperaturi ridicate și umiditate mare din Tokyo, care le îngreunează reglarea temperaturii corporale.