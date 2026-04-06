Temperaturile se schimbă brusc în București. Cum va fi vremea până joi

Vremea va fi caldă astăzi la București, cu temperaturi ce vor atinge și 23 de grade Celsius, însă de marți se răcește simțitor, cu temperaturi minime ce vor ajunge chiar și la 2 grade, potrivit prognozei emise de meteorologi.

Potrivit ANM, luni, vremea va fi caldă. Cerul va fi senin ziua și variabil noaptea. Vântul va sufla în general moderat (vieze de 35…40 km/h). Temperatura maximă va fi de 22…23 de grade, iar cea minimă de 7…9 grade.

Marți, „valorile de temperatură vor marca o scădere față de ziua precedentă și se vor situa în jurul mediilor multianuale”, anunță ANM.

Cerul va fi temporar noros, iar noaptea vor fi posibile precipitații sub formă de ploaie, iar trecător și lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla în general moderat (viteze de 40…45 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 18 grade, iar cea minimă de 2…5 grade.

Miercuri, temperaturile, îndeosebi cele diurne, vor continua să scadă și se vor situa sub normele perioadei. Cerul va avea înnorări și trecător vor fi posibile ploie slabe. Vântul va sufla în general moderat (viteze de 40…45 km/h). Temperatura maximă va fi de 13…14 grade, iar cea minimă se va situa în jurul a 3 grade.

În intervalul 06 aprilie, ora 10 – 09 aprilie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru intensificări ale vântului și vreme rece.