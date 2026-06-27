Tensiuni în Orientul Mijlociu: schimb de lovituri între SUA și Iran. Ambele țări se acuză de încălcarea armistițiului

Captură foto dintr-un videoclip publicat de Comandamentul Central al Statelor Unite (CENTCOM) ar arăta un atac american asupra unei ținte din Iran. Sursă foto: dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia

Armata SUA a atacat Iranul vineri, ca răspuns la un atac cu drone al Teheranului asupra unei nave de marfă în Strâmtoarea Ormuz, fiecare țară acuzând-o pe cealaltă de încălcarea termenilor unui armistițiu convenit săptămâna trecută, scrie Reuters.

Comandamentul Central al SUA a declarat că aeronavele au lovit locații de depozitare a rachetelor și a dronelor, precum și stații radar de coastă, publicând ulterior un videoclip alb-negru de calitate slabă cu o explozie, etichetat drept „neclasificat”. Un oficial american a anunțat că operațiunea s-a încheiat.

Iranul a declarat că un proiectil a lovit zona din jurul unui debarcader din Sirik, în sudul Iranului, și că forțele navale iraniene au ripostat lovind ținte militare americane din regiune. Teheranul nu a oferit detalii cu privire la ce anume ar fi fost lovit.

Cu toate acestea, au existat semne de progres în încheierea conflictului care durează de patru luni, întrucât Israelul și Libanul au semnat un acord pentru a pune capăt luptelor dintre Israel și Hezbollah, susținut de Iran.

Ambele părți au prezentat acordul ca un prim pas care prevede dezarmarea Hezbollahului și retragerea trupelor israeliene din Liban, dar nu a fost clar cum va fi pus în aplicare. Hezbollah a declarat că nu va coopera.

Ce spune JD Vance

Teheranul a afirmat că va controla Strâmtoarea Ormuz și a avertizat statele din Golf să nu se alăture Washingtonului după atacul de joi asupra unui unei nave cargo care naviga în apropierea coastei Omanului. Președintele SUA Donald Trump a atribuit atacul Iranului și a declarat că acesta a încălcat acordul provizoriu de săptămâna trecută.

„Agresiunea nejustificată împotriva navelor comerciale din partea forțelor iraniene a încălcat în mod clar armistițiul”, a declarat Comandamentul Central al SUA în comunicatul său prin care a anunțat atacurile, pe care le-a numit „un răspuns puternic la atacul de ieri asupra unei nave comerciale care tranzita Strâmtoarea Hormuz”.

Armata SUA a declarat că va continua să ofere „coordonare și sprijin pentru trecerea în siguranță” navelor comerciale care tranzitează strâmtoarea.

Vicepreședintele JD Vance, considerat odată un sceptic în privința intervenției SUA în Iran, dar care acum este persoana de contact a administrației Trump în acest conflict, a declarat că americanii au respectat acordul de încetare a focului.

„Iranul a semnat un acord de încetare a focului. Noi l-am respectat. Dacă au dezacorduri cu privire la modul în care este aplicat memorandumul de înțelegere, pot ridica telefonul. Dar violența va fi întâmpinată cu violență”, a declarat Vance pe X.

Ce scrie presa iraniană

Presa de stat iraniană, citând o sursă militară anonimă, a relatat despre atacul asupra portului Sirik după ce acolo s-a auzit o explozie. Sursa a afirmat că, cu aproximativ cinci ore mai devreme, fuseseră trase mai multe focuri de avertisment din Sirik către navele care încălcaseră regulamentele din Strâmtoarea Ormuz, adăugând că două rachete de avertisment fuseseră lansate și din zona Karpan, situată în apropiere, către această cale navigabilă strategică.

Sâmbătă, agenția de știri iraniană Mehr l-a citat pe șeful porturilor din estul provinciei Hormozgan, care a afirmat că portul Sirik nu a suferit daune în urma atacului SUA. Oficialul a precizat că portul funcționează normal, fără a fi raportate daune la instalații și echipamente.

Gărzile Revoluționare Iraniene au declarat că, ca răspuns, marina lor „a lovit locațiile în care este staționată armata teroristă americană în regiune” și au avertizat că orice alte atacuri ale SUA vor fi întâmpinate cu un răspuns mai amplu, potrivit declarației difuzate de mass-media de stat.

Acordul de încetare a focului conferă Iranului controlul asupra traficului naval în strâmtoare, au afirmat Gărzile.

„Cu toate acestea, Statele Unite, prin provocarea unor conflicte pe diverse fronturi, au încercat să încalce acest angajament, iar răspunsul necesar a fost dat și va continua să fie dat. Dacă agresiunea se va repeta, răspunsul nostru va fi mai amplu decât acesta”, a declarat Garda Revoluționară.