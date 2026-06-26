Tensiuni în Strâmtoarea Ormuz: Iranul revendică din nou controlul traficului maritim. Reacția SUA

Teheranul și-a reafirmat vineri dreptul de a controla traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz și a avertizat statele din Golf să nu se alinieze Statelor Unite, la o zi după atacul asupra unei nave în apropierea Omanului, incident care a evidențiat cât de fragil este acordul preliminar menit să pună capăt războiului cu Iranul, notează Reuters.

Iranul a reacționat astfel la ceea ce a descris drept o declarație comună „intervenționistă, iresponsabilă și provocatoare” a Statelor Unite și a șase state din Golf, care au respins pretenția Teheranului de a percepe taxe navelor ce tranzitează Strâmtoarea Ormuz.

„Trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz nu poate fi garantată în baza unor aranjamente ambigue, a unor rute paralele sau a unor decizii care nu țin cont de rolul Iranului ca stat riveran”, a scris pe platforma X ministrul adjunct de Externe al Iranului, Kazem Gharibabadi.

Subliniind riscurile la adresa navigației, televiziunea de stat iraniană a anunțat că trei petroliere străine care au încercat ceea ce a numit o „traversare neautorizată” a Strâmtorii Ormuz au fost obligate să se întoarcă după ce au primit un avertisment din partea Corpului Gardienilor Revoluției Islamice. Televiziunea nu a oferit alte detalii.

Întrebat despre aceste informații, un oficial american a declarat: „Suntem la curent cu aceste relatări și le verificăm. Președintele Donald Trump a fost foarte clar că Iranul nu poate împiedica libera circulație a navelor prin Strâmtoarea Ormuz.”

Prețurile petrolului au scăzut cu peste 3% vineri și se îndreaptă spre pierderi importante la nivelul întregii săptămâni, în pofida interpretărilor contradictorii privind acordul provizoriu încheiat săptămâna trecută între Iran și Statele Unite și a încetinirii traficului prin Strâmtoarea Ormuz, rută prin care tranzitează în mod obișnuit aproximativ o cincime din livrările mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate.

Și transporturile de îngrășăminte prin Strâmtoarea Ormuz au început să se intensifice, reducând temerile privind o posibilă creștere a prețurilor alimentelor la nivel mondial din cauza închiderii prelungite a acestei rute maritime.

„Navigație fără restricții”

Secretarul de stat american, Marco Rubio, aflat la finalul unui turneu în statele din Golf menit să îi liniștească pe aliații regionali ai Washingtonului cu privire la acordul provizoriu, le-a declarat joi jurnaliștilor că, dacă Iranul va amenința sau va bloca navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, „vom avea o problemă”.

Într-o declarație comună, Rubio și Consiliul de Cooperare al Golfului au cerut asigurarea unei „navigații libere, necondiționate și fără restricții” prin Strâmtoarea Ormuz, fără perceperea unor taxe și fără „încercări de exercitare a controlului” asupra rutei maritime. De asemenea, ei au afirmat că o pace durabilă trebuie să abordeze problema rachetelor balistice și a dronelor Iranului, precum și sprijinul acordat de Teheran grupărilor armate aliate.

Ministerul iranian de Externe a reacționat vineri, susținând că prezența militară a Statelor Unite în Golful Persic este principala sursă de insecuritate și diviziune în regiune și că Strâmtoarea Hormuz ar trebui administrată de Iran și Oman, în conformitate cu termenii acordului provizoriu.

„Avertizăm împotriva continuării politicilor ostile și intervenționiste în regiune”, a transmis ministerul.

Teheranul a preluat controlul efectiv asupra căii navigabile după loviturile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului, pe 28 februarie, atacuri care au declanșat războiul, au perturbat fluxurile de petrol și au zguduit piețele energetice și economia mondială. Ulterior, Iranul a lansat atacuri asupra Israelului și a statelor din Golf care găzduiesc baze militare americane, iar militanții Hezbollah, susținuți de Teheran, au atacat Israelul din Liban, reaprinzând conflictul din zonă.

Ali Akbar Velayati, principalul consilier al liderului suprem al Iranului, a transmis un avertisment aliaților din Golf ai Washingtonului.

„Stabilitatea statelor arabe din Golful Persic se datorează faptului că Iranul administrează de un secol Strâmtoarea Ormuz… supraviețuirea lor strategică depinde de toleranța Teheranului”, a scris acesta pe platforma X.

Compania taiwaneză Evergreen Marine a anunțat anterior, vineri, că nava sa Ever Lovely, sub pavilion singaporez, a fost lovită joi în apropierea coastelor Omanului de un „obiect necunoscut”, în timp ce urma ruta recomandată de agenția britanică pentru securitate maritimă UKMTO.

Nimeni nu a fost rănit, iar nava și-a reluat călătoria, ieșind din Strâmtoarea Ormuz.

Doi oficiali americani au declarat pentru Reuters că nava a fost atacată de Iran. Autoritatea iraniană pentru administrarea Strâmtorii Golfului Persic, înființată pentru a gestiona solicitările navelor care tranzitează zona, a transmis că orice traversare pe rute neautorizate va fi „responsabilitatea proprietarului, operatorului și comandantului navei”.

Guvernul Statelor Unite nu a comentat imediat aceste informații. Președintele Donald Trump a avertizat în această lună că, dacă Iranul nu va respecta acordul provizoriu, inclusiv redeschiderea Strâmtorii Hormuz, Washingtonul va relua, cel mai probabil, bombardamentele asupra Iranului.

Președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, a declarat vineri că alte trei nave sud-coreene vor părăsi Strâmtoarea Ormuz în cursul weekendului, după ce Ministerul Oceanelor a anunțat că alte opt nave sud-coreene au ieșit deja din zonă.