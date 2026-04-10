Tensiuni majore între două țări sud-americane, situația a escaladat iar: „Este pur și simplu ceva monstruos”

Guvernul Ecuadorului a anunțat că majorează taxele vamale la importurile din Columbia, vecina sa mai mare, de la 50% la 100%, invocând presupusa neaplicare de către Columbia a măsurilor de securitate la frontieră, transmite Reuters.

„După ce s-a confirmat că Columbia nu a pus în aplicare măsuri concrete și eficiente de securitate la frontieră, Ecuadorul este nevoit să ia măsuri suverane”, a anunțat guvernul într-un comunicat.

Ecuador a precizat că taxele vor intra în vigoare începând cu 1 mai.

La sfârșitul lunii februarie, această țară sud-americană majorase deja taxele vamale la 50%, de la un nivel de 30% impus inițial la sfârșitul lunii ianuarie. Ea a justificat măsurile afirmând că Columbia nu depune suficiente eforturi pentru a combate traficul de droguri în apropierea frontierei comune.

„Este pur și simplu ceva monstruos”

Columbia nu a anunțat imediat măsuri reciproce, dar înalți oficiali au criticat dur ultimele măsuri pe rețelele de socializare.

„Este pur și simplu ceva monstruos”, a transmis președintele columbian Gustavo Petro pe X, adăugând că acest lucru sugerează că acordurile comerciale din regiunea andină și-au pierdut valoarea, iar ministrul său de externe ar trebui să acționeze pentru o mai mare integrare cu America Centrală, Caraibe și blocul Mercosur din America de Sud.

Ministrul energiei din guvernul lui Petro, Edwin Palma, a adăugat că decizia Ecuadorului de a majora din nou taxele reprezintă „o agresiune clară împotriva popoarelor frățești care au mers împreună de-a lungul istoriei”.

„Într-o situație energetică complexă, în care întreruperile de curent afectează deja milioane de ecuadorieni, este și mai îngrijorător faptul că președintele Daniel Noboa optează pentru confruntare și acționează cu aroganță, în loc să avanseze către soluții comune care să asigure securitatea energetică a regiunii”, a spus el într-o postare pe X.

Cum a reacționat Columbia

Columbia a respins în repetate rânduri aceste acuzații și a menționat că desfășoară operațiuni comune regulate de combatere a traficului de droguri împreună cu forțele de securitate ecuadoriene. Guvernul său a impus taxe reciproce asupra unor mărfuri ecuadoriene.

Bogota a oprit, de asemenea, vânzările de energie către Ecuador, esențiale pentru aceasta în timpul perioadelor de secetă, când barajele hidroelectrice seacă. Ecuadorul importă, de asemenea, cantități semnificative de medicamente și pesticide din țara vecină.

Guvernul Ecuadorului a invocat anterior deficitul comercial ca motiv pentru impunerea taxelor.

Tensiuni mari în ultima perioadă

Anunțul vine în urma tensiunilor legate de o posibilă încălcare a frontierei luna trecută. Oficialii columbieni au declarat că 14 persoane au fost ucise în apropierea frontierei după ce Ecuadorul a desfășurat o operațiune de securitate, iar explozivii săi au ajuns pe teritoriul columbian.

Ecuadorul a declarat la momentul respectiv că a desfășurat o operațiune legitimă pe propriul teritoriu și că lucrează pentru a stabili de ce explozivii au apărut în Columbia.

Alte tensiuni includ o dispută diplomatică privind fostul vicepreședinte ecuadorian Jorge Glas, care a fost încarcerat în Ecuador sub acuzații de corupție. Petro a declarat că Glas este un prizonier politic și ar trebui eliberat.

Ecuadorul și-a rechemat ambasadorul din Columbia ca urmare a declarațiile lui Petro și a suspendat grupurile de lucru programate pentru săptămâna viitoare privind cooperarea în domeniul comerțului, energiei și securității.

Foto: Libin Jose | Dreamstime.com