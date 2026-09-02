Tentativa de puci din Niger. Franța este acuzată de implicare în revolta împotriva juntei militare

Nigerul a acuzat Franţa şi mai multe state africane de implicare în tentativa de lovitură de stat care a avut loc la sfârşitul săptămânii trecute şi în care cel puţin trei membri ai gărzii prezidenţiale au fost ucişi, dar care a fost înăbuşită cu ajutorul combatanţilor ruşi din unitatea Africa Corps, relatează miercuri agenţia EFE, preluată de Agerpres.

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Comandantul unui batalion de paraşutişti nigerian, căpitanul Roger Gabriel, a declarat marţi seară la televiziunea publică de la Niamey că nu a fost o simplă revoltă, ci o tentativă de destabilizare a regimului militar, în care au fost implicaţi de asemenea apropiaţi ai preşedintelui înlăturat de la putere de actuala juntă, Mohamed Bazoum.

Ofiţerul nigerian a mai spus că a primit un apel din partea unui colonel din statul vecin Ciad, care l-a informat că această ţară şi forţele speciale franceze se pregăteau să intervină în ajutorul rebelilor în Niger.

Acuzații și la adresa Coastei de Fildeș

Acelaşi căpitan nigerian a adăugat că apropiaţi ai fostului preşedinte pro-occidental Mohamed Bazoum l-au contactat pe acesta şi l-au informat despre un presupus sprijin de asemenea din partea Coastei de Fildeş pentru rebeli.

Combatanţi din Africa Corps, o unitate coordonată de Ministerul rus al Apărării, au intervenit însă cu forţe terestre şi aeriene în sprijinul juntei militare în Niger şi aceasta a reuşit astfel să înăbuşe tentativa de lovitură de stat, după cum a confirmat însuşi generalul Abdourahmane Tiani, proclamat preşedinte al ţării după lovitura de stat din iulie 2023.

Nigerul şi încă două state din Sahel unde au avut loc de asemenea lovituri de stat militare, respectiv Mali şi Burkina Faso, ţări unde sunt active diverse grupări jihadiste afiliate al-Qaida şi Statului Islamic (SI), au rupt acordurile de securitate cu Franţa şi au constrâns-o pe aceasta să-şi retragă trupele din regiunea unde avea o prezenţă istorică în fostele sale colonii africane. Nigerul este o ţară importantă strategic şi prin faptul că este al şaptelea producător mondial de uraniu.

După ce s-au îndepărtat de Franţa şi de Occident în general, aceste ţări africane s-au orientat către Rusia, care le-a oferit asistenţă cu ajutorul unor grupări de mercenari, la început gruparea privată Wagner, iar mai târziu Africa Corps.