Tentativa Greciei de a înregistra rețeta tradițională a ciorbei de burtă a stârnit furia turcilor: „Trebuie luate de măsuri”

Mulți greci cred că un bol de ciorbă preparată din burți și picioare de vacă îi poate scăpa de ulcere stomacale, mahmureală și diverse alte afecțiuni. Iar Dimitris Tsarouhas, proprietarul unui restaurant din orașul grec Salonic specializat în „patsa”, încearcă să înregistreze această ciorbă la UNESCO ca preparat unic și tradițional al Greciei, cu origini ce ar merge până la epopeea lui Homer, „Odiseea”, relatează Associated Press.

Inițiativa lui Tsarouhas a declanșat un nou conflict cu rivala istorică Turcia, care revendică la rândul său ciorba. Grecii și turcii își dispută de mult timp paternitatea unor preparate culinare, de la foi de viță umplute până la celebra baklava – moștenirea unei vieți trăite sub secole de dominație otomană.

Acum, turcii sunt revoltați că grecii își asumă integral meritul pentru o ciorbă pe care ei o numesc „iskembe” și care, potrivit lor, reprezintă un element de bază al culturii turce de secole.

Tsarouhas a declarat în schimb pentru Associated Press că a alcătuit un dosar amplu și detaliat pentru UNESCO, cu ajutorul unei organizații culturale locale și al Lenei Oflidis, autoarea singurei cărți dedicate istoriei patsei.

Grecii cred atribuie proprietăți terapeutice rețetei de patsa

Zeci de clienți vin la restaurantul lui Tsarouhas la orice oră, dar în special în zori, pentru a consuma patsa. Mulți afirmă că aceasta calmează stomacul după o noapte de consum excesiv de alcool. De obicei, este garnisită cu semințe presărate și un strop de ardei iute.

„Piciorul de vită conține 33,4% colagen pur, comestibil – acesta ajută foarte mult după intervențiile chirurgicale la articulații”, plusează Tsarouhas, care descrie patsa drept un „remediu” și pentru „ulcere și alte afecțiuni stomacale cauzate de consumul de alcool”.

Associated Press subliniază totuși că, aceste convingeri populare, împărtășite de mulți, nu sunt susținute de știința medicală.

Însă în bucătăria restaurantului din Salonic prepararea ciorbei are aproape un caracter ritualic. „De aici începe arta, încă de dimineață”, spune bucătarul Pantazis Koukoumvris, cu 22 de ani de experiență în prepararea patsa.

O referință la o întâmplare din „Odiseea” lui Homer

Tsarouhas, în vârstă de 53 de ani, subliniază că rețeta pentru patsa este menționată în „Odiseea”, mai precis în versurile despre ospățul pe care Penelopa, soția lui Ulise, l-a pregătit pentru pretendenți în ziua în care soțul ei s-a întors din călătoria sa de zece ani.

Potrivit lui Tsarouhas, pasajul face referire la burți de vacă umplute cu seu și sânge. „Dacă asta nu este patsa, atunci ce altceva ar putea fi?”, întreabă el retoric.

Ali Turkmen, un restaurator turc în vârstă de 59 de ani, nu e nicidecum de acord.

„La fel ca în cazul baclavalei și al multor altor lucruri, vor să o revendice ca fiind a lor”, a spus Turkmen despre demersul Greciei de a obține recunoașterea ciorbei ca făcând parte din patrimoniul său.

„Dar probabil le va fi greu să revendice ceva care ne aparține. Pentru că este o parte esențială a culturii noastre de secole. Burta este ceva specific turcilor”, a subliniat el în comentarii pentru Associated Press.

O diferență importantă între cum gătesc grecii și turcii ciorba de burtă

Deși atât varianta grecească, cât și cea turcească, se bazează pe o supă bogată, cu usturoi, iskembe-ul turcesc folosește doar burta.

O porție de ciorbă de burtă, FOTO: Balint Radu / Dreamstime.com

Presa turcă a acuzat Grecia că „își însușește” un preparat celebrat la nivel național. Portalul de știri Onedio a relatat că Evliya Çelebi, un călător din secolul al XVII-lea, a descris vânzători de ciorbă de burtă și picioare în Istanbul, în lucrarea sa „Cartea călătoriilor”.

Este dovada că ciorba are o istorie de 400 de ani în Turcia, potrivit portalului de știri turcesc.

Murat Pajik, un client al restaurantului „Alem Iskembe” din Istambul afirmă fără echivoc că Turcia nu ar trebui să permită ca demersul Greciei pentru recunoașterea patsa să meargă mai departe.

„Nu știu exact cine este responsabil, dar trebuie luate măsuri. Ciorba de burtă este unul dintre preparatele pe care ar trebui să le promovăm în lume”, a declarat Pajik pentru AP.

În România patsa mai este cunoscută sub denumirea de ciorbă de burtă greceacă.