Teolog, despre „naționalismul sănătos” invocat de președintele Nicușor Dan: „Poate la asta ar fi trebuit să se gândească”

„De peste șase ani, ne luptăm în Biserică și societate cu naționalismul care a luat mințile multor preoți, episcopi, tineri, politicieni”, afirmă teologul și jurnalistul Paul Palencsar, după ce președintele Nicușor Dan a invocat „naționalismul sănătos” în discursul pe care l-a ținut marți la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși. Palencsar face de asemenea o paralelă între afirmațiile șefului statului și dezvăluirile recente despre Lucian Pahonțu, șeful SPP.

„Fix ca tinerii din Catedrala Națională erau și cei pe care i-a măcelărit Pahonțu și ai lui la Revoluție. Aveau 14, 16, 18 ani. Mulți erau ortodocși. Și ei și-ar fi adus azi copiii în Catedrală, să se bucure, liberi, de frumusețea locașului și de predicile înălțătoare. În schimb, li s-au tras gloanțe în cap, s-a trecut peste ei cu șenila tancului, au fost hăituiți și schingiuți. De unii nu se mai știe nimic. Cadavrele lor au fost urcate în camioane, iar străzile, spălate de sânge. Și ei credeau în Dumnezeu!”, afirmă Palencsar, un fost colaborator al TVR și Trinitas TV, într-un mesaj pe care l-a publicat pe pagina sa de Facebook.

„Poate la asta ar fi trebuit să se gândească Nicușor Dan când le-a vorbit celor 2.400 de tineri adunați azi la Catedrala Națională. Cum e să denunți fariseii, de la altarul Bisericii, dar să aperi un securist ceaușist, care el însuși apăra un regim ateu, demolator de biserici? Cum să le vorbești tinerilor despre valori, când din spatele tău rânjește victorios un securilă care a reprimat criminal tocmai tinerii însetați de aceste valori? E strigător la cer fariseismul pe care președintele României ni-l aruncă în față!”, consideră teologul.

„Ce ar însemna naționalism sănătos?”, se întreabă teologul

„Și ce ar însemna naționalism sănătos? Că spre asta i-a încurajat Nicușor Dan pe tinerii de azi. Cum, Doamne, iartă-mă, arată asta? De peste șase ani, ne luptăm în Biserică și societate cu naționalismul care a luat mințile multor preoți, episcopi, tineri, politicieni”, scrie Palencsar, argumentând că „pe naționalismul ăsta se cațără Georgescu, Șoșoacă sau Simion”.

„E un cancer care dă în metastază, iar însuși președintele țării încurajează generația de mâine spre naționalism, de la cel mai important amvon al Ortodoxiei românești. În cazul ăsta, ce mai e de făcut? Cum ne mai putem salva?”, întreabă acesta.

Palencsar își încheie mesajul prin a saluta organizarea Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși la Catedrala Mântuirii Neamului, pe care teologul o numește simplu „Catedrala Națională”.

„Tinerii ortodocși de pretutindeni au șansa să se cunoască reciproc și pe ei înșiși. Apreciez că anul acesta BOR a organizat un concert la Arenele Romane, unde tinerii s-au putut distra pe bune, fără oftaturi popești. Au putut fi ei înșiși, simțind că Biserica îi acceptă liberi și rebeli. Exact cum trebuie să fie oamenii la vârsta lor. Bravo!”, a scris acesta.

Ce a spus președintele Nicușor Dan la întâlnirea cu tinerii ortodocși

„În primul rând aș vrea să vă invit să mărturisiți public și nu doar în interiorul bisericii lucrurile, valorile în care credeți”, a spus șeful statului în discursul pe care l-a ținut la ceremonia de deschidere a întâlnirii.

„Mi se pare că această mărturisire lipsește din societatea noastră. Locul unei mărturisiri care să fie ferme, dar simple și decente, în spațiul public este luat de farisei și mă îngrijorează aderența pe care unii dintre aceștia o au în părți ale societății românești”.

Președintele a subliniat că situația din România și parcursul țării ar trebui să fie privite într-o notă mai optimistă.

„Și tocmai pentru că în spațiul public nu există suficientă această mărturisire și a aprecierii noastre față de trecutul acestei țări și a unui naționalism sănătos, vedem că spațiul public este dominat, pe de o parte, de defetiști care spun că nu o să putem să facem niciodată nimic în țara asta și, în partea aia, de demagogi care se bat cu pumnul în piept și se cațără ei pe niște elemente esențiale ale trecutului”, a mai precizat Dan.

Șeful statului a apreciat că este necesar ca vocea oamenilor care „cred și muncesc pentru România” să fie auzită, invocând și divizarea din societate.

„Pare că nu mai avem răbdare să îl ascultăm pe celălalt. Evident că tot timpul vom fi diferiți, tot timpul vom avea argumente unii împotriva celorlalți și asta e sănătos. Ce nu e sănătos este să ne închistăm și să nu mai auzim ce crede celălalt și, în felul ăsta, să nu reușim să colaborăm ca să avansăm împreună”, a indicat Dan în mesajul său adresat tinerilor ortodocși, subliniind că românii nu mai sunt dispuși să asculte și o altă opinie.

În final, președintele i-a îndemnat pe tineri să creadă în continuare în țara noastră.

Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși, cel mai amplu eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română, are loc până joi, la București, sub genericul „Tinerii, Familia și Viața în Hristos”.