Noaptea în care Trump a postat 160 de mesaje în 240 de minute: teorii ale conspirației, atacuri la adresa adversarilor și laude la adresa sa

Președintele SUA și-a petrecut seara de luni postând aproape non-stop mesaje pe contul său de social media, inundând feed-ul cu diatribe, mesaje redistribuite și clipuri bizare, scriu The Guardian și The Daily Beast.

Președintele SUA Donald Trump a postat luni seară târziu pe platforma sa Truth Social aproximativ 160 de mesaje în mai puțin de patru ore.

La un moment dat, potrivit Daily Beast, care a realizat o cronică a avalanșei de mesaje și clipuri postate sau redistribuite de Trump între orele 19:09 și 23:57, președintele posta cel puțin o dată pe minut.

O caracteristică notabilă a activității intense a lui Trump de luni a fost nivelul de repetiție.

Majoritatea repostărilor din conturile altor persoane au apărut de două ori, o dată în forma originală, apoi aproape imediat cu comentarii adăugate de Trump sau de o altă persoană care le-a repostat.

A doua zi, Trump s-a trezit foarte devreme dimineață, pentru o nouă zi de muncă, dar ceva mai târziu a fost surprins în timp ce părea că ațipise în timpul ședinței de cabinet, potrivit New York Times.

This is elder-abuse territory. The Trump family should be held accountable for letting this happen. pic.twitter.com/cbbMMm93qf — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) December 2, 2025

Atacuri la adresa adversarilor

Multe dintre mesaje atacau adversari politici cunoscuți, precum Mark Kelly, senatorul democrat din Arizona, unul dintre cei șase democrați din Congres care au stârnit furia președintelui săptămâna trecută pentru că le-au reamintit militarilor că pot să nu se supună ordinelor ilegale ale superiorilor lor.

„Mark Kelly și grupul de politicieni nepatrioți au greșit când au făcut ceea ce au făcut, și ei știu asta!”, a scris Trump.

„Sper că oamenii care îi privesc nu sunt induși în eroare să creadă că este în regulă să îi determine pe alții să nu se supună președintelui Statelor Unite!”, a adăugat el.

De atacuri au fost de asemenea vizați Gavin Newsom, guvernatorul Californiei, Tim Walz – guvernatorul democrat din Minnesota, fosta președintă a Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, Barack Obama și Joe Biden, fostul șef al FBI, James Comey și fostul procuror general, Eric Holder.

Felicitări

Numeroase alte postări ale lui Trump conțineau felicitări la adresa sa.

Un clip repostat de două ori îl arăta pe congresmanul republican din Florida, Byron Donalds, care vorbea despre agenda lui Trump și spunea că este „cel mai mare președinte care a trăit vreodată”.

Un altul, în ton cu sezonul, făcea referire la afirmația lui Trump că „Crăciunul este oficial din nou minunat” – cu o imagine a lui și a actorului Macaulay Culkin într-o scenă din filmul Home Alone 2: Lost in New York.

Teoriile conspirației

Seria de postări a inclus și teorii ale conspirației – uluitoare, scrie The Guardian.

O postare îi atribuia miliardarului Elon Musk, fostul șef al „departamentului de eficiență guvernamentală” (Doge) al lui Trump, „salvarea” alegerilor din 2024 de la fraudare, prin urmărirea în Serbia a adreselor IP ale mașinilor computerizate care ar fi modificat voturile și prin neutralizarea acestora.

Un alt mesaj afirma că Tulsi Gabbard, fosta congresmenă democrată care ocupă acum funcția de directoare a serviciilor secrete naționale în administrația Trump, se află în posesia unor documente care „demască” rolul lui Obama în „farsa Russiagate” împotriva lui Trump în timpul primului său mandat.

În alt post, Trump a redistribuit afirmația – respinsă de oficiali – că milioane de imigranți ilegali „s-au înregistrat pentru a vota și au votat” în alegerile din SUA, în ciuda faptului că acest lucru este ilegal.

Iar un clip distribuit de Trump de la fondatorul site-ului Infowars, Alex Jones, includea o altă conspirație care afirma că „Michelle Obama ar fi folosit autopenul lui Biden (un dispozitiv automat care reproduce semnături oficiale, în mod legal, n.r.) în ultimele zile ale administrației sale dezastruoase pentru a grația persoane cheie”.

Recordurile lui Trump

În primul său mandat, Trump a postat peste 11.000 de tweet-uri, potrivit New York Times.

În mai mult de jumătate din aceste postări pe Twitter, președintele a atacat pe cineva sau ceva, adesea pe democrați sau instituțiile media critice.

Blitz-ul de luni seara nu a fost un record pentru Trump, scrie revista Time.

Anterior, el a reușit să posteze 200 de tweet-uri și retweet-uri în iunie 2020, în timpul manifestațiilor naționale împotriva brutalității poliției.

Înainte de asta, recordul său anterior fusese stabilit în timpul procesului de impeachment din Senat, când a postat de 142 de ori.

În ciuda acestei lungi sesiuni pe Truth Social, Trump s-a trezit devreme marți dimineața.

Prima sa postare a doua zi a venit la ora 5:48 dimineața: „TRUTH SOCIAL ESTE CEL MAI BUN! Nu există nimic care să se apropie măcar de el!!!”