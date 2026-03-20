Terapia față în față recâștigă teren. Ce spun datele Rețelei de Sănătate Regina Maria despre acest trend?

40% dintre pacienții care accesează servicii de psihoterapie preferă în prezent întâlnirile în cabinet, iar ponderea este în creștere, arată datele Rețelei de Sănătate Regina Maria/FOTO: Shutterstock

După avântul terapiei online din perioada pandemiei, piața serviciilor de sănătate mintală intră într-o nouă etapă de reașezare. Dacă în 2020–2022 consultațiile la distanță au devenit norma, în 2026 tot mai mulți români aleg să revină la ședințele față în față, iar furnizorii mari de servicii medicale își ajustează strategiile în consecință.

Datele furnizate de Rețeaua de sănătate Regina Maria arată că aproximativ 40% dintre pacienții care accesează servicii de psihoterapie preferă în prezent întâlnirile în cabinet, iar ponderea este în creștere. Estimările interne indică faptul că, până în 2026, piața ar putea ajunge la un echilibru: 50% ședințe față în față și 50% online. Această reașezare are loc pe fondul unei presiuni emoționale tot mai vizibile în rândul populației.

Datele unui studiu recent realizat de Ipsos arată că 56% dintre români spun că s-au simțit stresați până în punctul în care acest lucru le-a afectat viața de zi cu zi, cel puțin o dată în ultimul an, iar 49% declară că au traversat perioade de câteva săptămâni sau mai mult în care s-au simțit triști sau fără speranță aproape zilnic.

În același timp, 87% consideră că ar trebui să facă mai mult pentru propria sănătate mintală, iar 86% dintre respondenți spun că își doresc mai mult control asupra deciziilor legate de sănătate. Pentru furnizorii de servicii, aceste cifre indică nu doar o cerere susținută, ci și un pacient mai conștient și mai implicat, care caută intervenții eficiente și un cadru terapeutic adaptat nevoilor personale.

De la soluție de criză, la model hibrid stabil

Pandemia a accelerat digitalizarea serviciilor medicale, inclusiv în zona de sănătate mintală. Terapia online a redus barierele logistice, timpul petrecut în trafic, limitările geografice și a extins accesul la specialiști, în special pentru pacienții din orașe mici sau pentru românii din diaspora.

Însă, în ultimii ani, comportamentul de consum începe să se schimbe. Potrivit lui Alin Savalie (foto), psihoterapeut în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria, „o întâlnire față în față schimbă complet dinamica. Pacientul iese din ritmul cotidian și intră într-un cadru dedicat exclusiv ședinței. În plus, prezența fizică permite observarea gesturilor, a microexpresiilor și a limbajului nonverbal, elemente esențiale în procesul terapeutic”.

Pentru furnizorii de servicii medicale, această revenire nu înseamnă renunțarea la digital, ci consolidarea unui model hibrid. Online-ul rămâne o opțiune importantă pentru pacienții cu program încărcat sau pentru cei aflați la distanță, însă cabinetele fizice recapătă un rol strategic în fidelizarea și retenția pacienților.

Autenticitate și concentrare: o schimbare de preferință

Specialiștii observă că alegerea întâlnirilor fizice nu este doar o chestiune de preferință logistică, ci reflectă o nevoie mai profundă de delimitare între spațiul personal și cel terapeutic.

„În cabinet, pacientul simte că ședința are un cadru propriu, dedicat. Această separare clară de spațiul de acasă poate încuraja deschiderea și sinceritatea.”, explică Savalie. În contextul în care munca remote a estompat granițele dintre viața profesională și cea personală, terapia în cabinet devine, pentru unii pacienți, un spațiu valoros de concentrare exclusivă asupra propriei stări emoționale.

Pentru industrie, acest comportament poate semnala maturizarea pieței de sănătate mintală din România. Dacă în anii pandemiei principalul obiectiv a fost accesibilitatea, în prezent accentul se mută către calitatea experienței și eficiența intervenției terapeutice.

Investiții în infrastructură și poziționare

Revenirea interesului pentru ședințele față în față are implicații și la nivel operațional. Furnizorii mari își reevaluează investițiile în spații, locații centrale și experiența oferită în clinică.

În acest context, Clinica de Psihoterapie din cadrul Rețeaua de sănătate Regina Maria s-a relocat într-un nou spațiu central, pe strada Pitar Moș nr. 6, unde specialiștii vor continua să ofere ședințe față în față și online. Mutarea reflectă o tendință mai amplă din piață: consolidarea prezenței fizice în zone cu acces facil, care pot susține creșterea cererii.

Revenirea la cabinet nu este, spun experții, un pas înapoi în procesul de digitalizare, ci un semn al unei piețe mai mature, în care tehnologia și interacțiunea directă coexistă.

Articol susținut de Regina Maria