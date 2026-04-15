Termoenergetica a oprit furnizarea căldurii în Capitală

Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) informează miercuri că a oprit furnizarea căldurii în Capitală în sistem centralizat, odată cu încheierea sezonului de încălzire 2025-2026. Decizia de oprire a căldurii este luată după trei nopți în care temperaturile nu scad sub 10 grade Celsius.

„Sezonul de încălzire 2025-2026 s-a încheiat. Furnizarea agentului termic pentru încălzire a fost oprită”, a anunțat Termoenergetica într-o postare pe Facebook.

„Astfel, furnizarea energiei termice pentru încălzire către consumatorii racordați la sistemul centralizat de termoficare din București a fost oprită, în urma parcurgerii etapelor de reducere treptată a temperaturii agentului termic și de închidere a instalațiilor aferente. Măsurile au fost aplicate progresiv, pentru a asigura o tranziție controlată și eficientă către regimul de temperaturi exterioare specifice sezonului cald”, explică Termoenergetica.

„Decizia de oprire a încălzirii a fost luată în conformitate cu prevederile articolului 117 din Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea energiei termice, modificat prin H.G. nr. 337/2018, potrivit căruia sistarea furnizării se realizează după trei zile consecutive în care temperatura medie a aerului exterior depășește +10°C în intervalul orar 20:00 – 06:00”, mai precizează compania municipală.