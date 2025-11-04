„Teroarea aeriană”. Rusia a lansat un număr record de bombe ghidate aeriene asupra Ucrainei în octombrie

Rusia și-a intensificat semnificativ utilizarea bombelor aeriene ghidate (KAB) împotriva Ucrainei în octombrie, lansând peste 5.328 de muniții asupra pozițiilor militare ucrainene și orașelor din apropierea liniei frontului, a anunțat marți Ministerul ucrainean al Apărării, relatează Kyiv Independent.



Potrivit ministerului ucrainean, acesta reprezintă cel mai mare număr de atacuri cu bombe ghidate înregistrate într-o lună de la începutul anului 2025.

„Teroarea aeriană (a Rusiei) se intensifică”, a transmis Ministerul Apărării de la Kiev.

În total, în primele zece luni ale anului 2025, forțele ruse au lansat aproximativ 40.000 de bombe aeriene asupra Ucrainei, aproximativ aceeași cantitate care a fost lansată pe tot parcursul anului 2024.

Bombele aeriene ghidate, deși au o rază de acțiune mai scurtă decât rachetele, sunt mai ieftine de produs și sunt lansate de pe aeronave aflate pe teritoriul rus sau pe teritoriile ocupate de Rusia, dincolo de raza de acțiune a apărării aeriene ucrainene.

Sunt aproape imposibil de doborât din cauza construcției lor grele din fier și a tendinței lor de a se apropia cu viteze extrem de mari și de la altitudini mari, spre deosebire de rachete de croazieră sau drone, potrivit experților.

Rusia a modernizat recent arma, cu o rază de acțiune estimată de până la 200 de kilometri, permițând lovituri mult dincolo de liniile frontului.

Unele regiuni sunt supuse constant atacurilor cu bombe ghidate, cum ar fi regiunile Donețk, Dnipropetrovsk și Zaporojie.