Tesla lui Musk prezintă noul Roadster, după aproape un deceniu de așteptare. Detaliul neșteptat al noului hypercar

Anunțat inițial în urmă cu nouă ani ca o simplă mașină sport electrică, noul Roadster de la Tesla va fi dezvăluit la începutul toamnei sub o formă complet transformată.

Tesla a publicat pe contul oficial de pe platforma X mesajul de lansare, alături de data evenimentului, iar CEO-ul Elon Musk a confirmat ulterior prezentarea noului model pe 1 octombrie, potrivit Reuters.

Inițial, compania intenționase să arate publicului noul design încă din luna august, notează The Information.

Lansarea noului Roadster ar putea include și o demonstrație a unei versiuni speciale, echipate cu propulsoare cu gaz rece dezvoltate în colaborare cu SpaceX. Prezentarea ar urma să aibă loc la centrul de testare din McGregor, Texas, scrie sursa citată.

Deși noua generație Roadster a fost prezentată în 2017 cu promisiunea că livrările vor începe în 2020, proiectul a suferit numeroase întârzieri și a fost modificat radical.

Informațiile apărute recent arată că Tesla a renunțat la varianta bazată pe componentele Model S Plaid, transformând vehiculul într-un hypercar complet nou, realizat din fibră de carbon.

Anunțul lansării vine într-o perioadă în care Tesla încearcă să accelereze lansarea mai multor proiecte amânate. Săptămâna trecută, producătorul auto a început deja să ofere curse în zone restricționate din Austin, Texas, cu Cybercab, modelul autonom cu două locuri, fără volan și pedale.

Elon Musk consideră Cybercab esenţial pentru transformarea Tesla într-un jucător dominant pe piaţa vehiculelor autonome. De asemenea, compania pregăteşte şi extinderea camionului electric Semi în Europa, un alt proiect prezentat iniţial în 2017 şi afectat de întârzieri repetate.

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