Textul integral al acordului SUA-Iran pentru încheierea războiului a fost dezvăluit. Ce prevăd cele 14 puncte
Acordul dintre Iran și SUA stabilește condițiile încetării focului, redeschiderea Strâmtorii Ormuz, măsuri de ajutor financiar pentru Iran și o reafirmare din partea Teheranului că nu va produce niciodată o armă nucleară, potrivit unui proiect al textului citat de Associated Press, Bloomberg și CNN.
SUA și Iranul semnează vineri oficial un memorandum care prevede condițiile armistițiului după patru luni de război și pune bazele pentru continuarea negocierilor, în vederea unui acord final.
Conform acordului citat mai multe instituții media, inclusiv Associated Press, SUA vor permite Iranului să-și vândă petrolul și produsele petrochimice, iar Teheranul ar putea avea acces la un fond de dezvoltare de 300 de miliarde de dolari dacă își îndeplinește angajamentele legate de programul său nuclear în cadrul unor negocieri ulterioare.
Documentul nu include detalii cu privire la soarta uraniului puternic îmbogățit al Iranului.
Documentul mai poate suferi modificări ușoare
Un oficial american a declarat pentru CNN că textul reflectă acordul semnat digital duminică de președintele Donald Trump, vicepreședintele JD Vance și președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf.
Cu toate acestea, având în vedere secretul păstrat atât de SUA, cât și de iranieni în privința formulării, rămâne neclar dacă proiectul de text scurs în presă va reflecta formularea exactă a documentului final care urmează să fie semnat personal vineri, în Elveția.
De asemenea, detaliile tehnice sunt în curs de finalizare, astfel încât formularea ar putea suferi încă modificări.
Critici pentru Trump la Washington și probleme pentru Netanyahu
Este probabil ca acest nou acord, scrie Associated Press, să atragă critici intense la Washington – și pare a fi un eșec major pentru prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, care a declanșat conflictul cu Trump pe 28 februarie.
Acordul prevede încetarea imediată a tuturor luptelor din Liban dintre Israel și miliția Hezbollah, susținută de Iran. Aceasta este una dintre cele mai delicate părți ale acordului, deoarece Israelul a susținut că va continua să se apere și să ocupe vaste zone din Liban. Iranul a declarat că trebuie să se retragă în conformitate cu acordul, deși versiunile scurse în presă nu menționează nimic despre retragere.
Beneficii pentru Iran
Cele două părți urmează să înceapă 60 de zile de negocieri pentru un acord final despre care administrația Trump insistă că va împiedica Iranul să dezvolte vreodată o armă nucleară. Ofertele SUA par menite să convingă Iranul să încheie un acord.
Însă, între timp, Iranul pare să obțină beneficii imediate, făcând în schimb puține concesii. O mare parte a acordului ar restabili statu quo-ul dinaintea războiului, inclusiv încetarea ostilităților și redeschiderea strâmtorii, care reprezintă o cale de trecere crucială pentru petrolul și gazul natural la nivel mondial și a cărei închidere a generat o criză energetică istorică.
Alte concesii făcute Iranului – dintre care unele sunt extraordinare, inclusiv fondurile pentru reconstrucție, ridicarea completă a sancțiunilor și deblocarea activelor înghețate – par să depindă de progresul negocierilor ulterioare privind programul nuclear al Iranului.
Oficialii americani au minimalizayimportanța memorandumului în sine, calificându-l drept un „document politic” care nu reflectă angajamentele critice asumate de Iran față de SUA pe canale neoficiale, în special cu privire la viitorul programului nuclear al Teheranului.
Agenția de știri iraniană semi-oficială Tasnim a descris versiunile scurse ale proiectului ca fiind inexacte.
Memorandumul de înțelegere urmează să fie semnat oficial vineri, declanșând o perioadă de 60 de zile pentru negocierea termenilor finali ai unui acord.
Textul integral al acordului:
- Republica Islamică Iran și Statele Unite, împreună cu aliații lor din actualul război, declară, odată cu semnarea prezentului memorandum de înțelegere, încetarea imediată și permanentă a războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban, și se angajează ca, de acum înainte, să nu mai lanseze nicio acțiune ostilă una împotriva celeilalte și să se abțină de la amenințarea cu forța sau de la folosirea acesteia una împotriva celeilalte. Acordul final va confirma prevederile prezentului articol și ale celorlalte articole.
- Republica Islamică Iran și Statele Unite se angajează să-și respecte reciproc suveranitatea și integritatea teritorială și să se abțină de la a se amesteca în afacerile interne ale celeilalte părți.
- Republica Islamică Iran și Statele Unite se angajează să negocieze și să ajungă la un acord final într-un termen maxim de 60 de zile, care poate fi prelungit de comun acord.
- Imediat după semnarea prezentului memorandum de înțelegere, Statele Unite vor ridica blocada navală și vor împiedica orice interferență sau obstrucționare împotriva Republicii Islamice Iran, restabilind traficul la capacitate maximă în termen de cel mult 30 de zile; traficul navelor va fi proporțional cu volumul de trafic din perioada anterioară războiului din partea Republicii Islamice Iran. De asemenea, Statele Unite se angajează să-și retragă forțele din zonele înconjurătoare în termen de 30 de zile de la încheierea acordului final.
- La semnarea prezentului memorandum de înțelegere, Republica Islamică Iran va lua imediat măsuri pentru a asigura reluarea, în termen de 30 de zile, a traficului navelor comerciale dintre Golful Persic și Marea Omanului și invers, la volumul dinainte de război, ținând seama de necesitatea eliminării obstacolelor tehnice și a neutralizării minelor de către Iran.
- Statele Unite se angajează, împreună cu partenerii săi regionali, să elaboreze un plan cuprinzător, convenit de ambele părți, pentru reabilitarea și dezvoltarea economică a Republicii Islamice Iran, asigurând în același timp o finanțare de cel puțin 300 de miliarde de dolari. Mecanismul de punere în aplicare a acestui plan, ca parte a acordului final, va fi formulat în termen de 60 de zile.
- Statele Unite se angajează să pună capăt, conform unui calendar care urmează să fie convenit ca parte a acordului final, tuturor tipurilor de sancțiuni la care este supusă în prezent Republica Islamică Iran, inclusiv rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și ale Consiliului Guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), precum și tuturor sancțiunilor unilaterale ale SUA, atât primare, cât și secundare.
- Republica Islamică Iran reiterează că nu va produce niciodată arme nucleare. Republica Islamică Iran și Statele Unite au convenit că soarta materialului îmbogățit și soarta tuturor celorlalte chestiuni legate de domeniul nuclear convenite de comun acord, inclusiv nevoile nucleare ale Iranului, vor fi abordate în mod adecvat într-un acord final; acordul final va confirma dispozițiile prezentului articol.
- Republica Islamică Iran și Statele Unite convin că, până la încheierea unui acord definitiv, vor menține statu quo-ul: Iranul va menține statu quo-ul în ceea ce privește programul său nuclear, iar Statele Unite nu vor impune noi sancțiuni asupra Iranului și nu își vor consolida forțele în regiune.
- Statele Unite se angajează ca, imediat după semnarea prezentului memorandum de înțelegere și până la data ridicării sancțiunilor, Departamentul Trezoreriei Statelor Unite să emită derogări pentru exporturile de țiței iranian, produse petrochimice și derivații acestora, precum și pentru toate serviciile conexe, inclusiv servicii bancare, de asigurări, de transport și altele asemenea.
- Statele Unite se angajează ca, având în vedere progresul negocierilor în vederea unui acord final, fondurile și activele înghețate sau restricționate ale Republicii Islamice Iran să fie deblocate și puse la dispoziție în întregime. Aceste fonduri, indiferent dacă sunt deținute în contul principal sau transferate, vor fi utilizate pentru orice plată către beneficiarii finali stabilită de Banca Centrală a Republicii Islamice Iran și vor fi disponibile în întregime pentru utilizare. Statele Unite se angajează să emită toate permisele și licențele necesare pe această bază.
- Republica Islamică Iran și Statele Unite convin că va fi instituit un mecanism pentru a supraveghea punerea în aplicare cu succes a Acordului final și respectarea angajamentelor viitoare prevăzute de acesta.
- După semnarea prezentului memorandum de înțelegere și după primirea garanțiilor privind începerea punerii în aplicare a articolelor 4, 5, 10 și 11 din prezentul memorandum de înțelegere, precum și continuarea punerii în aplicare a acestor măsuri, Republica Islamică Iran și Statele Unite vor iniția negocieri pentru un acord final exclusiv cu privire la articolele rămase.
- Acordul final va fi aprobat printr-o rezoluție cu caracter obligatoriu a Consiliului de Securitate al ONU.