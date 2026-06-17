Textul integral al acordului SUA-Iran pentru încheierea războiului a fost dezvăluit. Ce prevăd cele 14 puncte

Un panou de propagandă anti-americană înfățișează o ilustrație cu portavionul american Abraham Lincoln, distrus, Teheran, Iran, 28 ianuarie 2026. Foto: Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Acordul dintre Iran și SUA stabilește condițiile încetării focului, redeschiderea Strâmtorii Ormuz, măsuri de ajutor financiar pentru Iran și o reafirmare din partea Teheranului că nu va produce niciodată o armă nucleară, potrivit unui proiect al textului citat de Associated Press, Bloomberg și CNN.

SUA și Iranul semnează vineri oficial un memorandum care prevede condițiile armistițiului după patru luni de război și pune bazele pentru continuarea negocierilor, în vederea unui acord final.

Conform acordului citat mai multe instituții media, inclusiv Associated Press, SUA vor permite Iranului să-și vândă petrolul și produsele petrochimice, iar Teheranul ar putea avea acces la un fond de dezvoltare de 300 de miliarde de dolari dacă își îndeplinește angajamentele legate de programul său nuclear în cadrul unor negocieri ulterioare.

Documentul nu include detalii cu privire la soarta uraniului puternic îmbogățit al Iranului.

Documentul mai poate suferi modificări ușoare

Un oficial american a declarat pentru CNN că textul reflectă acordul semnat digital duminică de președintele Donald Trump, vicepreședintele JD Vance și președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Cu toate acestea, având în vedere secretul păstrat atât de SUA, cât și de iranieni în privința formulării, rămâne neclar dacă proiectul de text scurs în presă va reflecta formularea exactă a documentului final care urmează să fie semnat personal vineri, în Elveția.

De asemenea, detaliile tehnice sunt în curs de finalizare, astfel încât formularea ar putea suferi încă modificări.

Critici pentru Trump la Washington și probleme pentru Netanyahu

Este probabil ca acest nou acord, scrie Associated Press, să atragă critici intense la Washington – și pare a fi un eșec major pentru prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, care a declanșat conflictul cu Trump pe 28 februarie.

Acordul prevede încetarea imediată a tuturor luptelor din Liban dintre Israel și miliția Hezbollah, susținută de Iran. Aceasta este una dintre cele mai delicate părți ale acordului, deoarece Israelul a susținut că va continua să se apere și să ocupe vaste zone din Liban. Iranul a declarat că trebuie să se retragă în conformitate cu acordul, deși versiunile scurse în presă nu menționează nimic despre retragere.

Beneficii pentru Iran

Cele două părți urmează să înceapă 60 de zile de negocieri pentru un acord final despre care administrația Trump insistă că va împiedica Iranul să dezvolte vreodată o armă nucleară. Ofertele SUA par menite să convingă Iranul să încheie un acord.

Însă, între timp, Iranul pare să obțină beneficii imediate, făcând în schimb puține concesii. O mare parte a acordului ar restabili statu quo-ul dinaintea războiului, inclusiv încetarea ostilităților și redeschiderea strâmtorii, care reprezintă o cale de trecere crucială pentru petrolul și gazul natural la nivel mondial și a cărei închidere a generat o criză energetică istorică.

Alte concesii făcute Iranului – dintre care unele sunt extraordinare, inclusiv fondurile pentru reconstrucție, ridicarea completă a sancțiunilor și deblocarea activelor înghețate – par să depindă de progresul negocierilor ulterioare privind programul nuclear al Iranului.

Oficialii americani au minimalizayimportanța memorandumului în sine, calificându-l drept un „document politic” care nu reflectă angajamentele critice asumate de Iran față de SUA pe canale neoficiale, în special cu privire la viitorul programului nuclear al Teheranului.

Agenția de știri iraniană semi-oficială Tasnim a descris versiunile scurse ale proiectului ca fiind inexacte.

Memorandumul de înțelegere urmează să fie semnat oficial vineri, declanșând o perioadă de 60 de zile pentru negocierea termenilor finali ai unui acord.

Textul integral al acordului: