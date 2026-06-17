„O adevărată umilință”. Trump, nevoit să se apere de criticile primite pentru acordul încheiat după războiul costisitor și sângeros cu Iranul

Donald Trump înainte de a părăsi Casa Albă din Washington, DC, pentru a se îndrepta spre Beijing, China, pe 12 mai 2026. FOTO: Sipa USA / Sipa USA / Profimedia

Criticii președintelui, liberali sau conservatori, se întreabă dacă războiul purtat cu Teheranul a meritat, ținând seama de felul în care arată acordul încheiat de SUA și Iran. Trump spune că da, scriu Reuters și Financial Times.

Donald Trump s-a arătat iritat de comparațiile dintre acordul său pentru încheierea războiului cu Iranul și pactul nuclear încheiat de Barack Obama și aliații occidentali în 2015 cu Teheranul.

„Acela a fost un drum către o armă nucleară”, a spus Trump, cu referire la acordul lui Obama, pe care l-a criticat timp de ani de zile și pe care l-a anulat în timpul primului său mandat.

„Acordul meu este un zid împotriva unei arme nucleare”, a adăugat el, înainte de semnarea oficială a vineri a acordului, care pune capăt conflictului soldat cu mii de morți și zeci de mii de răniți.

Acordul lui Trump deschide calea pentru reluarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, contribuind la scăderea prețurilor petrolului și la redresarea piețelor bursiere, dar l-a lăsat pe liderul de la Washington în defensivă, au observat criticii citați de Financial Times.

Strâmtoarea era deschisă înainte de război. Așa că criticii se întreabă acum dacă concesiile făcute de Teheran au meritat patru luni de conflict, cheltuieli miliarde de dolari, epuizarea stocurilor de arme ale SUA și tensiuni cu aliații, care și-au văzut economiile amenințate.

De asemenea, criticii subliniază că acordul său este totuși similar cu Planul comun de acțiune cuprinzător, care a fost convenit sub administrația Obama și a limitat programul nuclear al Iranului în schimbul ridicării sancțiunilor.

Critici de la aliați și adversari

Referindu-se la o postare de pe Truth Social în care Trump a afirmat că acordul său era „exact opusul” celui al lui Obama, Morton Klein, președintele Organizației Sioniste din America, s-a întrebat cum va fi implementat mai exact acordul.

„Se pare că, în acest moment, nu există un acord privind modul în care vor fi eliminate și dacă vor fi eliminate stocurile nucleare ale Iranului și vor fi dezafectate instalațiile sale nucleare”, a spus șeful organizației dee extremă dreapta și consecventă pro-Trump, citat de Financial Times.

Chiar Obama a intervenit pentru a afirma că pactul său cu Teheranul avea, în esență, aceleași condiții ca și cel al lui Trump.

„Este îndoielnic că orice acord care va fi încheiat va fi semnificativ diferit sau va reprezenta o îmbunătățire semnificativă față de acordul pe care l-am avut inițial și care a funcționat o lungă perioadă de timp înainte ca noi, Statele Unite, să ne retragem din el”, a declarat Obama într-un interviu acordat postului ABC, care urmează să fie difuzat miercuri.

Relația lui Trump cu predecesorul său din primul mandat a fost întotdeauna tensionată.

El l-a numit pe Obama „cel mai ignorant președinte din istorie” și un „dezastru”. Renunțarea la pactul încheiat de acesta cu Teheranul a fost una dintre realizările emblematice ale politicii sale externe din primul mandat.

JD Vance apără acordul

Vicepreședintele JD Vance, unul dintre principalii candidați republicani la succesiunea lui Trump în 2028, s-a străduit să sublinieze diferențele dintre cele două acorduri, apărând acordul lui Trump într-o serie de interviuri televizate din ultimele zile.

„Dacă ne întoarcem la acordul JCPOA din timpul administrației Obama, acesta a avut ca efect accelerarea programului nuclear iranian. Practic, i-a mituit pe iranieni să oprească acel program”, a declarat el pentru CBS. Acum, „programul nuclear iranian a fost complet distrus, iar ceea ce le spunem noi este: «asumați-vă angajamentul pe termen lung de a nu-l reconstrui, și veți beneficia de avantajele care decurg din aceasta»”, a spus Vance.

Însă Trump nu a făcut deocamdată public textul acordului, care urmează să fie semnat vineri, în cadrul unei ceremonii în Elveția, ceea ce îi neliniștește pe mulți republicani din Congres.

Și mulți au observat că chestiunea nucleară nu a fost încă rezolvată și va fi de fapt tranșată în viitor.

„Un acord de această amploare merită o analiză aprofundată. Este esențial ca Senatul să aibă ocazia să examineze detaliile, să pună întrebări dificile și să se asigure că interesele Americii și ale aliaților noștri sunt protejate”, a declarat Joni Ernst, senatoare republicană din Iowa.

O adevărată umilință

Luni, publicația conservatoare „National Review” a cerut președintelui, într-un editorial, să „facă public textul” pactului și și-a exprimat îndoielile.

„În concluzie, există posibilitatea ca Trump să readucă SUA la acordul eșuat cu Iranul al lui Obama, pe care Trump l-a anulat pe bună dreptate în primul său mandat, ceea ce ar constitui o adevărată umilință după toate declarațiile dure ale președintelui”, a scris revista.

Democrații au atacat și mai dur acordul.

„Deși ne dorim ca războiul să ia sfârșit, acest acord va dovedi clar poporului american cât de dezastruos a fost conflictul de la început până la sfârșit”, a declarat marți Chris Murphy, senator democrat din Connecticut.

Brian Katulis, cercetător la Middle East Institute, un think-tank din Washington, a afirmat pentru Financial Times că, chiar și atunci când textul va fi făcut public, acesta va fi precum „cașcavalul elvețian”, având în vedere numărul de lacune, multe dintre cele mai spinoase probleme urmând să fie dezbătute de negociatorii americani și iranieni în următoarele 60 de zile.

Controversa celor 300 de miliarde de dolari

Pe lângă scepticismul cu privire la faptul că acordul său este suficient de dur pentru a limita ambițiile nucleare ale Iranului, Trump se confruntă cu critici din partea conservatorilor privind o potențială relaxare a sancțiunilor împotriva Teheranului, posibila includere a unui fond de investiții de 300 de miliarde de dolari care urmează să fie înființat pentru Republica Islamică și restricțiile impuse acțiunilor Israelului în Liban.

Trump a declarat luni că „știrea conform căreia SUA plătesc Iranului 300 de milioane de dolari este o știre falsă, răspândită de «Dumocrați»”, adăugând că Iranul „a acceptat să nu dețină niciodată o armă nucleară!”.

Reuters și Bloomberg au scris între timp că fondul de 300 de miliarde de dolari este real, Reuters precizând că „mai mult de jumătate din această sumă a fost deja alocată” și că „fondul este conceput pentru a oferi ambelor părți un stimulent economic în vederea încheierii unui acord final”.

Citând marți o sursă cu informații despre acord, Reuters a relatat că este vorba de un „fond privat conceput pentru a stimula investițiile în Iran”.

Vance a declarat luni pentru CBS News că fondul de reconstrucție de 300 de miliarde de dolari ar fi „genul de resursă la care (iranienii) ar putea avea acces, finanțat de Coaliția Golfului, atâta timp cât își respectă partea lor de obligații”.

Proiectul, a mai scris Reuters, este un vehicul de investiții private, nu un program de reconstrucție sau de reparații, și nu va include bani sau subvenții guvernamentale, a precizat sursa citată. Aceasta a adăugat că firme din SUA, statele arabe din Golf, Asia, America de Sud și Africa au acceptat deja să participe la finanțare.

Ce a reușit Trump în război?

Pe fondul pregătirilor pentru semnarea oficială a acordului, vineri, Reuters a analizat ce obiective a atins Trump în războiul din Iran.

La scurt timp după ce SUA și Israelul au lansat atacuri aeriene asupra Iranului pe 28 februarie, Trump a prezentat o serie de obiective, de la distrugerea capacităților Iranului în materie de rachete balistice până la asigurarea faptului că Teheranul nu va putea avea niciodată o armă nucleară.

La mai bine de trei luni distanță, în contextul unui acord preliminar de pace, ce a reușit Trump să realizeze?

Rachete și drone

Înainte de război, Iranul deținea cel mai mare stoc de rachete balistice din Orientul Mijlociu, între 2.500 și 6.000 de rachete de diferite tipuri.

Unele erau capabile să ajungă în Israel, având o rază de acțiune de până la 2.000 de kilometri, iar altele transportau focoase cu muniție cu dispersie.

Iranul este, de asemenea, un important producător de drone cu rază lungă de acțiune – în special drona Shahed, care a fost utilizată de Rusia împotriva Ucrainei, precum și de Teheran.

La aproximativ o lună de la începerea războiului, surse americane au declarat pentru Reuters că o treime din acel arsenal a fost distrusă, iar o altă treime este probabil avariată, distrusă sau îngropată.

Amiralul american Brad Cooper a declarat în fața Congresului, pe 14 mai, că capacitatea Iranului de a construi și stoca rachete și drone cu rază lungă de acțiune a suferit un regres de câțiva ani. El a precizat că peste 1.500 de rachete și 6.000 de drone au fost interceptate de SUA și aliații săi în timpul conflictului.

Nu este clar câte rachete mai are Iranul, dar țara dispune în continuare de capacitatea de a atinge aliații SUA – cel mai recent pe 6 iunie, când a lansat atacuri cu rachete asupra Kuweitului și Bahrainului, și pe 7 iunie, când a tras rachete asupra Israelului.

Armata convențională

Armata SUA afirmă că a slăbit capacitatea militară convențională a Iranului de a-și proiecta puterea în regiune sau de a amenința operațiunile americane.

Cooper a declarat în fața Congresului că armata SUA a distrus 161 de nave militare iraniene și a scos din funcțiune 82% din sistemele sale de apărare antiaeriană.

El a spus că forțele aeriene iraniene, care efectuau până la 100 de misiuni de zbor pe zi înainte de război, nu mai efectuează acum nicio misiune.

În ciuda acestui fapt, Iranul a reușit totuși să blocheze efectiv Strâmtoarea Ormuz pe toată durata conflictului, împiedicând trecerea navelor comerciale care transportă o cincime din petrolul și gazele naturale consumate în lume, prin utilizarea de ambarcațiuni rapide, mine, drone și nave înarmate cu rachete.

Programul nuclear

Trump a afirmat în repetate rânduri că principalul său obiectiv este să împiedice Iranul să dezvolte o armă nucleară. Teheranul a susținut în mod constant că nu are intenția de a construi o bombă și că programul său are scopuri pașnice.

Însă războiul nu a modificat în mod semnificativ capacitatea nucleară a Iranului.

Serviciile de informații americane au estimat luna trecută că Iranului ar avea nevoie de mai puțin de un an pentru a produce o armă nucleară – același termen pe care l-au stabilit în urma atacurilor din iunie 2025 asupra instalațiilor nucleare iraniene.

Programul nuclear al Iranului va fi o temă centrală pentru negociatori odată ce acordul-cadru va fi semnat oficial vineri.

Trump a afirmat că uraniul îmbogățit al Iranului trebuie scos din țară, în timp ce liderul suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, susține că acesta nu trebuie trimis în străinătate, potrivit unor surse.

Aliații Iranului

Trump a declarat pe 2 martie la Casa Albă că Teheranului nu i se poate permite să continue să înarmeze și să finanțeze grupările aliate din Irak, Liban, Gaza și Yemen, pe care Iranul s-a bazat de zeci de ani pentru a-și proiecta puterea în regiune.

Iranul nu s-a arătat dornic să facă acest lucru, dar evaluările militare americane și cele independente au constatat că rețeaua de grupări proxy a Iranului este mult mai puțin eficientă decât era în trecut.

O mare parte din acest proces era deja în desfășurare înainte de începerea războiului.

Israelul a ucis mulți dintre liderii de vârf ai Hamas și mii dintre luptătorii săi din Gaza, în urma atacului din 7 octombrie 2023 asupra teritoriului său, și a ucis, de asemenea, mulți dintre liderii miliției Hezbollah din Liban.

Iranul a pierdut, de asemenea, o cale importantă de reaprovizionare a Hezbollah odată cu prăbușirea regimului fostului președinte Bashar al-Assad în Siria, în 2024.

Sancțiunile și problemele economice ale Iranului i-au subminat, de asemenea, capacitatea de a finanța aceste grupări.

Grupările respective nu au jucat un rol major în război. Hamas nu a atacat Israelul din enclava sa din Gaza, în timp ce gruparea Houthi nu a perturbat în mod semnificativ traficul maritim din Marea Roșie.

Hezbollah s-a alăturat războiului pe 2 martie, când a lansat rachete și drone către Israel, determinând Israelul să răspundă cu lovituri aeriene și o invazie terestră care au ucis aproape 3.700 de persoane și au provocat strămutarea a 1,2 milioane de persoane în Liban.

Până în prezent, aproximativ 28 de soldați israelieni și patru civili au murit în conflict.

Cooper a declarat în fața Congresului, în luna mai, că Iranul nu mai are capacitatea de a aproviziona în mod fiabil aceste grupări cu arme avansate, deși nu a precizat ce anume înseamnă acest lucru.

Schimbarea regimului

Trump i-a încurajat pe protestatarii iranieni să-și răstoarne conducătorii înainte de începerea războiului și a afirmat că moartea Liderului Suprem, ayatollahul Ali Khamenei, survenită pe 28 februarie, reprezenta „cea mai mare șansă” a acestora de a prelua puterea.

Pe 6 martie, el a declarat că războiul se va încheia doar cu „capitularea condiționată” a Iranului, însoțită de numirea unui nou lider „acceptabil”.

Deși războiul nu a reușit să înlăture guvernul teocratic al Iranului, Trump a afirmat că și-a atins obiectivul, deoarece Khamenei a fost înlocuit de fiul său, ayatollahul Mojtaba Khamenei.

Pe 29 martie, Trump a spus că la conducerea Iranului se află acum „un regim nou și mai rezonabil”.

În ultimele săptămâni, Trump s-a abținut să repete apelurile la răsturnarea liderilor iranieni.