Tezaurul de la Villena, una dintre cele mai importante comori din Epoca Bronzului, a fost furat în mai puțin de 4 minute dintr-un muzeu din Spania

Tezaurul de la Villena, o colecție de artefacte din aur considerată una dintre cele mai prețioase comori din Epoca Bronzului din Europa, a fost furat, joi, dintr-un muzeu din sud-estul Spaniei, potrivit primăriei din Villena, transmite AFP, conform Agerpres.

„În jurul orei 05:20, alarma a fost declanșată la Muzeul Villena”, iar „până la ora 5:24”, hoții părăsiseră deja clădirea, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al municipalității Villena, confirmând jaful „ultra-rapid și ultra-profesionist”.

Purtătorul de cuvânt a adăugat că nu se știe dacă autorii „au luat totul sau doar o parte din tezaur, în special anumite piese”, deoarece poliția se afla încă în muzeu „pentru a face inventarul”.

Deși valoarea istorică a tezaurului este incalculabilă, numai aurul din componența acestuia valorează aproximativ 1,7 milioane de euro.

Un tezaur vechi de aproximativ 3.000 de ani

Tezaurul de la Villena, expus în micul muzeu al acestui oraș din provincia Alicante, în Comunitatea Valenciană, este o colecție de aproximativ cincizeci de piese, realizate în principal din aur, dar și din argint și fier, datând din jurul anului 1000 î.Hr.

Acesta include 29 de brățări, 11 boluri și diverse alte obiecte.

„Pentru specialiști, aceasta este cea mai importantă colecție de veselă din aur din Epoca Bronzului, alături de comorile din mormintele regale din Micene, Grecia”, precizează muzeul pe site-ul său web.

„Toate sistemele de securitate s-au activat”, a asigurat purtătorul de cuvânt al primăriei, confirmând că nu a existat „nicio defecțiune” la muzeu.

Chiar înainte de jaf, o altă alarmă a fost declanșată la complexul sportiv al orașului, iar autoritățile investighează dacă acest eveniment are legătură și dacă ar fi putut fi o tactică diversionistă folosită de hoți.

Tezaurul de la Villena a fost descoperit în 1963 de arheologul Jose Maria Soler în malul unei râpe din localitate.

În octombrie anul trecut, hoții au pătruns în plină zi în Muzeul Luvru din Paris și au reușit să fugă în mai puțin de opt minute, cu bijuterii în valoare de 88 de milioane de euro. De atunci, în mai multe instituții culturale din Europa au avut loc o serie de jafuri spectaculoase.

Patru opere de „o valoare extraordinară” ale pictorului renascentist Antonello da Messina au fost furate dintr-un muzeu din Sicilia, a anunțat duminică, 16 august, Ministerul italian al Culturii.

Cu două zile înainte, poliția italiană a anunțat că a recuperat tablouri de Renoir, Cézanne și Matisse, evaluate la peste 10,4 milioane de dolari. Operele fuseseră furate de la Muzeul Fundației Magnani-Rocca, din apropiere de Parma.