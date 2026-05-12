Theodor Stolojan îl acuză pe Nicușor Dan că „irosește timpul” pentru desemnarea premierului: Constituția prevede foarte limpede ce trebuie făcut 

Fostul premier și lider PNL Theodor Stolojan spune că Nicușor Dan „nu poate să nu respecte Constituția” și că ar trebui să nominalizeze un premier din moment ce PSD a demonstrat că are o majoritate în Parlament când a trecut alături de AUR moțiunea de cenzură prin care a fost demis Guvernul Bolojan.

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, că nu va face o desemnare pentru funcția de prim-ministru înainte să se asigure că există o majoritate parlamentară care să voteze învestirea Guvernului.

„Nicușor Dan trebuie și el să respecte Constituția”

În acest context, Theodor Stolojan spune că președintele nu ar trebui să mai aștepte să nominalizeze premierul pentru formarea noului guvern, pentru că „are un partid care a demonstrat că are o majoritate”.

„Eu cred că Nicușor Dan, președintele României, trebuie și el să respecte Constituția. Constituția prevede foarte limpede ce trebuie făcut într-o asemenea situație în care se află România, independent de ceea ce gândește președintele României, care își propune acuma mai nou să desemneze un candidat de prim-ministru doar dacă acesta demonstrează că are o majoritate. Iată, PSD-ul a demonstrat că are o majoritate sau a avut o majoritate când Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzură care a dărâmat Guvernul Bolojan. Deci președintele Nicușor Dan nu poate să nu respecte el însuși Constituția. Are un partid care a demonstrat că are o majoritate, indiferent ce declară pe urmă unii și alții din majoritatea respectivă, respectiv un partid sau altul care a participat la majoritatea care a dărâmat guvernul Bolojan”, a declarat Stolojan, marți, la Digi24.

„Președintele României nu poate irosi timpul, timp care ar fi foarte util premierului desemnat, candidatului de prim-ministru pentru a veni în 10 zile și a se prezenta în fața Parlamentului și în care să negocieze ajustări ale programului de guvernare care există în prezent și care a fost validat, dacă vreți, de toți partenerii noștri internaționali și de cei care ne finanțează, mai ales imensul deficit bugetar pe care România îl are și refinanțare a datoriei publice a României”, a adăugat fostul premier.

Stolojan exclude ca liberalii să dea un vot de învestitură unui guvern minoritar PSD-UDMR, variantă care „ar cădea la vot”. În aceste condiții, spune el, un al doilea guvern ar putea fi format în jurul lui Ilie Bolojan:

„Acest prim guvern probabil va cădea la vot. Și urmează al doilea guvern, cu un al doilea candidat de prim-ministru, care din punctul meu de vedere trebuie să fie Bolojan. Și aici se va vedea într-adevăr atitudinea președintelui României, dacă dorește să mențină drumul României pe calea acestor reforme necesare (…) Un al doilea guvern este mult mai dificil să fie respins la vot de niște parlamentari în rândul cărora mulți sunt la primul lor serviciu. Și dacă pică cel de-al doilea guvern, mergem imediat în alegeri anticipate, cum spune Constituția. Dar nu pierdem în continuare timpul așteptând ce”.

Constituția prevede că președintele „poate să dizolve Parlamentul dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură”.