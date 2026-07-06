TikTok alarm: Vitamina K, administrată de zeci de ani nou-născuților, este acum refuzată de unii părinți. Un neonatolog explică riscurile

Injecția cu vitamina K este administrată de peste șase decenii în maternitățile din țările dezvoltate pentru a preveni hemoragiile severe și potențial fatale la nou-născuți. În ultimul timp, pe TikTok au apărut tot mai multe persoane fără expertiză medicală care contestă eficiența și siguranța acestei soluții, răspândind informații care îi determină pe unii părinți, din străinătate și din România, să refuze injectarea.

Mesajele care circulă online induc ideea că vitamina K administrată nou-născuților ar fi „o toxină chimică”, ar provoca șoc anafilactic sau chiar leucemie.

Fără această prevenție, o eventuală boală hemoragică prin deficit de vitamina K poate provoca hemoragii digestive, pulmonare sau ombilicale. Cea mai severă complicație este hemoragia intracraniană, care apare în 30-60% dintre formele tardive și poate duce la deces sau dizabilitate neurologică permanentă.

Un neonatolog analizează, una câte una, afirmațiile care circulă pe rețelele sociale și explică ce spun studiile și ce se poate întâmpla atunci când părinții aleg să spună „nu”.

„Vitamina K este un produs sintetic, petrochimic”. „De ce nivelul scăzut de vitamina K la nou-născut este considerat o problemă medicală și nu o variație fiziologică normală?”. „Vitamina K administrată bebelușilor la naștere provoacă șoc anafilactic”.

Dr. Raluca Tocariu, medic primar pediatru și neonatolog

Astfel de afirmații se regăsesc în tot mai multe postări distribuite pe Facebook și TikTok. Unele provin din conturi care promovează terapii alternative și produse naturiste, altele din comunități care contestă recomandările medicinei bazate pe dovezi și promovează teorii conspiraționiste despre vaccinuri, industria farmaceutică sau presupuse informații ascunse publicului. Mesajul comun este același: părinții sunt îndemnați să refuze injecția cu vitamina K administrată nou-născuților imediat după naștere.

Deocamdată, fenomenul nu este unul de amploare în România. Dar e pentru prima dată în istorie când se întâmplă și, săptămânal, se lovesc de astfel de refuzuri. Dr. Raluca Tocariu, medic primar pediatru și neonatolog, șef de secție la Maternitatea Panait Sârbu din București, spune: „La nivelul maternității noastre, refuzurile sunt încă rare. Dar, față de anii precedenți, da, sunt în creștere. La consulturile pe care le facem înainte de naștere, aproape în fiecare săptămână avem cel puțin o viitoare mamă care spune că nu vrea ca bebelușul ei să primească vitamina K. Din fericire, când le explicăm ce este această vitamină, de ce o administrăm și ce complicații grave poate preveni, unele își schimbă decizia”.

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