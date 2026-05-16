„Timmy”, balena salvată după o operațiune de 1,5 milioane de euro în Germania, a fost găsită moartă lângă o insulă din Danemarca

O balenă cu cocoașă care a fost salvată în urmă cu două săptămâni în Germania, după ce eșuase la mal, a fost găsită moartă în apropierea unei insule din Danemarca, au anunțat sâmbătă autoritățile, potrivit AFP.

„Se poate confirma acum că balena cu cocoașă eșuată în apropiere de Anholt este aceeași balenă care a eșuat anterior în Germania și pentru care au fost făcute încercări de salvare”, a declarat Jane Hansen, șefa unei divizii din cadrul Agenției Daneze pentru Protecția Mediului, într-un comunicat.

Balena, supranumită „Timmy” de presa din Germania, a fost observată inițial blocată pe un banc de nisip pe 23 martie. După mai multe tentative eșuate, animalul a fost urcat în cele din urmă pe o barjă și eliberat în Marea Nordului, în largul Danemarcei, pe 2 mai.

Cadavrul balenei a fost observat pentru prima dată joi, în largul insulei daneze Anholt, din Marea Kattegat, situată între Suedia și Danemarca, însă autoritățile nu au putut confirma inițial că era vorba despre aceeași balenă.

„Condițiile de astăzi au făcut posibil ca un angajat local al Agenției Daneze pentru Natură să localizeze și să recupereze un dispozitiv de monitorizare care era încă atașat de spatele balenei. Poziția și aspectul dispozitivului confirmă că este aceeași balenă care fusese observată și manipulată anterior în apele Germaniei”, a spus Hansen.

Ea a adăugat că „în acest moment nu există planuri concrete pentru îndepărtarea balenei din zonă sau pentru efectuarea unei necropsii și, deocamdată, aceasta nu este considerată o problemă în regiune”.

Agenția Daneză pentru Protecția Mediului a transmis că, deși înțelege „interesul public considerabil pentru această balenă”, le recomandă oamenilor să păstreze distanța și să nu se apropie de animal.

„Acest lucru se datorează faptului că balena poate purta boli transmisibile și la oameni și există, de asemenea, riscul unei explozii”, a precizat agenția, explicând că procesul de descompunere produce cantități mari de gaze.

În Germania, balena a fost observată pentru prima dată pe un banc de nisip din apropierea orașului Lübeck, de pe coasta germană a Mării Baltice, înainte să reușească să se elibereze, dar să rămână din nou blocată de mai multe ori.

Mai multe tentative de salvare au eșuat, iar autoritățile anunțaseră că renunță la operațiune. Ulterior, doi antreprenori bogați, Karin Walter-Mommert și Walter Gunz, au intervenit pentru a finanța salvarea, al cărei cost a fost estimat la 1,5 milioane de euro.

Cei doi au venit cu un plan considerat de mulți drept improbabil: să atragă balena într-o barjă specială umplută cu apă și să o remorcheze înapoi spre habitatul său natural.

Unii experți au criticat la acel moment operațiunea de salvare finanțată privat, spunând că aceasta nu făcea decât să provoace și mai mult stres animalului.