„Ţinea în mâini o lumânare foarte aproape de tavan”. Mărturii din localul dintr-o stațiune de schi din Elveția unde zeci de oameni au murit în incendiu

Imagine din barul care a ars în Elveția, în seara de Revelion. Sursa foto: Poliția cantonală din Valais

Numărul exact al persoanelor care au murit de Anul Nou în barul din stațiunea elvețiană Crans-Montana este necunoascut și la aproximativ 12 ore de la tragedie. Autoritățile vorbesc însă despre zeci de morți și răniți. Cei care au scăpat cu viață din incendiul care reamintește de Colectiv au povestit clipe de groază.

Deflagrația a avut loc la ora locală 01:30, în barul aflat în zona de limbă franceză a Elveției. Două tinere care se aflau în local în momentul producerii incidentului au declarat pentru canalul de știri din Franța, BFMTV, că tavanul din lemn al discotecii situate la subsolul barului a luat foc.

„La un moment dat, un ospătar s-a urcat pe umerii altui ospătar. Ţinea în mâini o lumânare de aniversare, care era foarte aproape de tavan, iar acesta a luat foc în două minute”, au declarat cele două martore.

Cele două tinere au mai spus că în interiorul clădirii se aflau câteva sute de persoane, informație confirmată și de autoritățile elvețiene, care au transmis că peste 100 de persoane se aflau în bar în momentul exploziei.

„Scara de ieşire din discotecă era foarte îngustă, s-a produs o mare aglomeraţie”, au continuat cele două tinere, care au reuşit să fugă în ultimul moment.

Martorele au mai declarat pentru BFMTV că au văzut numeroşi răniţi, mulţi grav, prăbuşindu-se la ieşirea din bar.

Ce se știe până acum despre tragedia din stațiunea Crans-Montana

Explozia, urmată de un incendiu violent, a avut loc la ora 01:30 ora locală (00:30 GMT) în barul Constellation, foarte frecventat de turişti, într-un moment în care oamenii sărbătoreau Anul Nou.

Autoritățile elvețiene au susținut, joi, o conferință de presă în care au anunțat că:

Se presupune că în urma deflagrației și incendiului puternic au murit „câteva zeci” de oameni, iar alți aproximativ 100 au fost răniți. Ministerul italian de Externe spune că, din informațiile transmise de poliția elvețiană, aproximativ 40 de persoane au murit, conform Reuters.

Victimele sunt de mai multe naționalități diferite, iar eforturile de identificare a acestora sunt în curs de desfășurare.

Majoritatea răniților sunt în stare critică, având răni grave. Unitatea de terapie intensivă a spitalului Valais este acum plină, pacienții fiind trimiși în alte spitale pentru tratament specializat pentru arsuri.

Aproximativ 10 elicoptere, 40 de ambulanțe și 150 de echipe de intervenție au fost trimise la fața locului.

Nu a fost menționată nicio cauză a incendiului, dar procurorul general a exclus un atac.

Toate informațiile despre tragedia din stațiunea Crans-Montana, LIVE pe HotNews: