Tir de rachete balistice asupra Kievului. Țintele bombardate de ruși

Rușii au atacat din nou cu rachete balistice Kievului. Cel puțin două cartiere din capitala ucraineană au fost lovite joi dimineață, provocând mai multe victime, au anunțat oficialii, scrie Reuters.

Primarul Vitali Vitali Kliciko a scris pe Telegram că două persoane au murit și alte șase, printre care un adolescent de 16 ani, au fost rănite în urma atacurilor. Martorii Reuters au auzit o serie de explozii în oraș.

Timur Tkachenko, șeful administrației militare a orașului, a declarat că Rusia ataca Kievul cu rachete balistice.

Acesta a fost al șaselea atac de acest fel asupra capitalei ucrainene numai în luna iulie, pe fondul intensificării atacurilor aeriene ale Rusiei împotriva Ucrainei.

Ofensiva rusă asupra Kievului exploatează o vulnerabilitate fatală a apărării aeriene a Ucrainei: numai sistemele Patriot fabricate în SUA pot doborî eficient rachetele balistice, iar Ucraina nu mai are interceptori în stoc.

Atac rusesc și în Odesa

Serviciile de urgență din Ucraina au declarat că a izbucnit un incendiu în două clădiri de depozitare și în camioanele parcate în apropiere, într-unul dintre cartierele în care au murit cele două persoane.

În cartierul Sviatoșinski, situat la vest de centrul orașului, a izbucnit un incendiu într-un depozit cu un singur etaj. Cinci persoane au fost rănite în cele două incidente, au precizat serviciile de urgență.

Orașul portuar Odesa, de la Marea Neagră, a fost, de asemenea, ținta unui atac joi dimineață, a declarat șeful administrației militare a orașului, Serhii Lisak, adăugând că o instituție de învățământ a fost avariată.

Moscova susține că lovește ținte militare

Ministerul rus al Apărării a declarat joi că a lovit obiective militare și industriale ucrainene din Kiev implicate în producția și depozitarea dronelor cu rază medie și lungă de acțiune.

De asemenea, ministerul a mai susținut că a vizat instalații de infrastructură din porturile Odesa și Pivdenni, care sunt utilizate pentru recepția, depozitarea și manipularea încărcăturilor militare și a aprovizionărilor cu combustibil.

O navă maritimă și o ambarcațiune de mare viteză aparținând forțelor armate ucrainene au fost, de asemenea, lovite în timp ce se îndreptau către porturile din regiunea Odesa, a declarat Ministerul Apărării din Rusia.

Atât Moscova, cât și Kievul și-au intensificat atacurile asupra unor ținte economice cheie, forțele ucrainene lovind infrastructura energetică rusă, inclusiv petroliere, în timp ce Rusia și-a intensificat atacurile asupra porturilor de la Marea Neagră în ultimele săptămâni.