TIR răsturnat de-a latul pe A3 după ce i-a explodat o anvelopă. Trafic blocat pe autostradă

Circulația este restricționată miercuri pe autostrada A3 București – Ploiești, după ce un camion s-a răsturnat pe ambele sensuri de deplasare, în urma exploziei unui cauciuc, anunță Centrul Infotrafic al Poliției Române.

Incidentul aa vut loc la kilometrul 35, în zona localității Gruiu, județul Ilfov.

„S-a produs o explozie asupra unei anvelope a unui autocamion (fără încărcătură), care se deplasa în direcția către Ploiești. Nu au rezultat victime”, a transmis Centrul Infotrafic.

În urma incidentului, camionul s-a răsturnat pe carosabil, afectând ambele sensuri de mers.

„Circulația rutieră este restricționată pe benzile 1 și 2 ale direcției către Ploiești și pe banda 2 a sensului către București, valorile de trafic fiind în creștere”, au precizat polițiștii.