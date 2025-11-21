Black Friday 2025 schimbă dinamica pieţei DIY: românii investesc în proiecte mari, nu în achiziţii impulsive

Black Friday nu mai este de mult doar o zi a reducerilor, iar ediţia din 2025 confirmă puternic această tendinţă. În sectorul DIY, românii au trecut de la „vânătoarea de chilipiruri” la investiţii planificate, orientate către renovări ample şi soluţii de confort pe termen lung. Datele din perioada 7–14 noiembrie arată clar o piaţă care se maturizează rapid şi un public care tratează discounturile ca pe o oportunitate strategică, nu ca pe un impuls de moment.

Black Friday rămâne, an de an, un barometru excelent al priorităților românilor. Dacă în anii trecuți vedeam un entuziasm moderat în zona de home improvement, anul acesta clienții s-au orientat cu precădere către investiții concrete în confort, renovare și proiecte serioase în casă și în exteriorul casei. Analizând informațiile furnizate de magazinul de materiale de construcţii Unimat pentru perioada 7-14 noiembrie 2025, am extras o serie de date care spun multe despre cum se schimbă comportamentul de cumpărare al românilor.

Românii cumpără tot mai “smart” dar și mult mai “serios”

Comparând Black Friday 2025 cu aceeași perioadă din 2024, diferențele sunt semnificative:

🔹 Black Friday 2024 (8-15 noiembrie)

vânzările au reprezentat baza de comparație pentru evoluțiile ulterioare

volumul comenzilor a fost stabil, cu o distribuție uniformă de la o zi la alta

🔹 Black Friday 2025 (7-14 noiembrie)

vânzările au înregistrat o creștere de peste 35% față de 2024

numărul comenzilor a fost cu aproximativ 45% mai mare decât în anul precedent

valoarea medie a coșului a devenit mult mai variabilă, înregistrând vârfuri de peste 150% față de media obișnuită în anumite județe

💡Românii nu doar cumpără, ci cumpără inteligent: compară, aleg produse tehnice, investesc în confort (baie, pardoseli premium, termosisteme), iar valoarea coșului crește în zilele de mijloc ale campaniei, semn că după primele zile de “scouting”, intră în faza de decizie.

Pattern nou: zilele „fierbinți” nu mai sunt primele – ci mijlocul campaniei

În 2024, ziua cu cele mai mari vânzări a fost 15 noiembrie (vineri), dominând clar întregul interval.

În 2025, lucrurile se schimbă complet:

Mai multe județe depășesc pragul de 10% din totalul vânzărilor zilnice în diverse momente ale campaniei

Unele județe, precum Timiș, Sibiu, Vâlcea și Brașov, au înregistrat creșteri de până la 200% în zilele de mijloc, comparativ cu debutul campaniei

Vârfurile nu mai sunt concentrate într-o singură zi, ci apar în mod fragmentat, în date diferite, în funcție de regiune

💡Vârful vânzărilor nu mai e doar un “Black Friday clasic”, ci se distribuie pe întreg intervalul, adică românii comandă când găsesc produsul potrivit, nu doar în „ziua cea mare”. Așadar, campaniile lungi (7-10 zile) funcționează clar mai bine.

Românii din Transilvania și Banat conduc topul cumpărătorilor

Din datele pe 2025, se poate extrage și o hartă a comenzilor:

🔹 Județele cu cele mai mari valori pe comandă:

Vâlcea, Sibiu, Ilfov și Timiș au înregistrat coșuri medii cu până la 70-90% mai mari decât media națională

Cluj, București și Brașov au avut coșuri cu 30-50% peste medie

Mureș s-a plasat în zona superioară, cu valori de peste 25% față de media națională

🔹 Zonele cele mai active ca număr total de comenzi:

Sibiu, Cluj, Ilfov, București, Mureș și Brașov au generat împreună peste 55% din totalul comenzilor naționale.

💡Regiunile cu cel mai puternic ritm de construcții și dezvoltare imobiliară continuă să fie și cele mai active în sezonul de reduceri. Transilvania + București-Ilfov = “motorul” pieței de home improvement.

2025 vs. 2024: Coșurile mari devin foarte mari 🛒

În 2024, valoarea maximă a coșului era una moderată pentru piața DIY.

În 2025 apare o schimbare radicală:

au existat comenzi individuale cu valori de trei ori mai mari decât recordul din 2024

județe precum Vâlcea, Brașov, Timiș și Bihor au înregistrat cele mai ridicate valori per comandă, cu creșteri de până la 250% față de anul precedent

💡Cei care cumpără, cumpără „per proiecte”: nu o piesă sau două, ci materiale pentru întreaga renovare. Băile complete, pardoselile premium și pachetele de exterior/acoperiș sunt cele care împing valoarea coșului.

Ce s-a cumpărat în 2025? Mai puțină impulsivitate, mai multă planificare

Pentru 2025, comportamentul pe județe arată foarte limpede:

🔹 Categoria BAIE rămâne vedeta:

comenzi mari în Argeș, Ilfov, Sibiu, București

coșuri peste 8.000 lei indică achiziții „la set”

🔹 Pardoseli și exterior – creștere puternică:

Timiș, Brașov și Vâlcea au coșuri dominate de materiale premium și de volum, cu până la 80% peste media campaniei.

Investițiile mari vin din zone cu case noi sau reamenajări majore

🔹 Materiale grele (ciment, țiglă, tablă, gips):

multe comenzi mai mici, dar constante

arată că Black Friday devine util și pentru proiectele aflate în derulare, nu doar pentru shopping impulsiv

💡A dispărut trendul „Black Friday pentru gadgeturi”. În zona de construcții, clienții cumpără cu scop precis, calculat și cu un buget deja pregătit. Black Friday = oportunitate, nu surpriză.

2025 arată o maturizare a cumpărătorului român

Din toate datele analizate, ies în evidență trei schimbări cheie:

✔ 1. Clienții cumpără per proiect, nu per produs

Coșurile mari nu mai sunt excepții, ci devin noua normalitate în județe cheie.

✔ 2. Perioada lungă de promoții funcționează

Vârfurile dintre 10-14 noiembrie confirmă acest fapt.

✔ 3. „Home improvement” devine prioritate națională

💡Românii aleg să investească tot mai mult în spațiul personal, confort, modernizare și eficiență. Față de alți ani, în care dominau cumpărăturile impulsive, 2025 a demonstrat că românii sunt mai precauți cu bugetele, pe care le alocă acum la nivel de proiect.

Black Friday 2025 nu a fost doar un eveniment de shopping – a fost un indicator economic

Dincolo de reduceri, Black Friday 2025 arată câteva realități distincte:

românii își prioritizează locuința

proiectele de renovare cresc în amplitudine

Transilvania și București-Ilfov rămân centrele consumului premium, generând împreună aproape jumătate din valoarea totală a vânzărilor la nivel național.

coșurile mari devin tot mai dese

promoțiile extinse pe 8-10 zile sunt formula câștigătoare

Black Friday 2025 confirmă că românii și-au schimbat fundamental modul de a cumpăra: pun accent pe utilitate, eficiență și investiție pe termen lung. Planificarea și analiza au devenit regula, nu excepția. Pe măsură ce consumatorii devin mai informați, retailerii trebuie să răspundă cu soluții complete și campanii mai lungi, flexibile și adaptate proiectelor reale ale clienților. 2026 va continua pe același traseu: decizii mai chibzuite, proiecte mai mari și un Black Friday mai matur ca oricând.

Românii nu mai cumpără în prima zi de reduceri, ci încep cu planificarea: prospectează atent, adaugă produse în liste și coșuri, apoi compară diverse oferte înainte de achiziție. Totodată, aceste precauții ale consumatorilor nu afectează businessurile cu oferte reale de Black Friday – dimpotrivă, le ajută, deoarece clienții au timp să analizeze toate promoțiile existente în piață.

Sursă: https://www.unimat.ro/blog/evenimente-unimat/black-friday-2025-in-romania-ce-au-cumparat-cand-au-cumparat-si-de

Articol susținut de unimat.ro