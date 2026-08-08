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StartupCafe.ro

Titluri de stat Tezaur 2026: Perioada de depunere a banilor și dobânzile neimpozabile oferite populației la sesiunea august-septembrie

Andrei Georgescu
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Ministerul Finanțelor a publicat, vineri, în Monitorul Oficial ordinul pentru demararea sesiunii august-septembrie 2026 a programului de titluri de stat Tezaur, cu dobânzi neimpozabile, pornind de la 6,2% pentru deponenți. 

Potrivit Ordinului ministrului finanțelor 1013/2026, populația va putea subscrie în lei la titlurile de stat Tezaur în perioada 10 august – 4 septembrie 2026. 

Dobânzile anuale acordate în programul Tezaur, sesiunea august-septembrie 2026, sunt: 

  • 6,20% la maturitate de 1 an,
  • 6,75% la maturitate de 3 ani,
  • 7,15% la maturitate de 5 ani. 

Precizări privind încheierea perioadei de subscriere

Subscrierile realizate prin intermediul subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A. pot fi realizate în fiecare zi din cuprinsul perioadei de subscriere, conform programului de lucru cu clienții, cu următoarele precizări privind încheierea perioadei de subscriere:

  • a) în mediul urban se încheie mai devreme cu o zi lucrătoare decât ultima zi a perioadei de subscriere;
  • b) în mediul rural se încheie mai devreme cu două zile lucrătoare decât ultima zi a perioadei de subscriere.

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