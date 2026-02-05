„Toată comanda trupelor s-a prăbușit”. Kievul revendică o lovitură majoră administrată armatei ruse pe câmpul de luptă, cu ajutorul unei companii americane

Un soldat rus lansează o dronă, într-o locație nedezvăluită din Ucraina, pe 3 februarie 2026. FOTO: Russian Defense Ministry Press Service / AP / Profimedia

Terminalele de internet Starlink utilizate de trupele ruse în Ucraina au fost dezactivate, a afirmat joi Kievul, ceea ce, potrivit unui oficial, reprezintă o lovitură mare pe câmpul de luptă suferită de forțele Moscovei, în contextul în care dezactivarea acestor dispozitive a perturbat operațiunile de asalt, scrie Reuters.

Forțele ruse au utilizat fără autorizație mii de conexiuni de internet Starlink prin satelit, pentru comunicații securizate, după invadarea Ucrainei în 2022, afirmă Kievul.

Reuters menționează că nu a putut verifica amploarea perturbării sistemului de comunicații al rușilor, dar trei surse ucrainene au declarat că aceasta pare să fie una majoră.

Ucraina a anunțat săptămâna trecută că colaborează cu SpaceX, compania lui Elon Musk, pentru a bloca utilizarea terminalelor Starlink folosite pe dronele de atac rusești și că încearcă să compileze o „listă albă” a tuturor terminalelor din Ucraina, astfel încât cele rusești să poată fi dezactivate.

„Terminalele Starlink incluse pe «lista albă» funcționează – terminalele rusești au fost deja blocate”, a scris pe Telegram ministrul Apărării, Mihailo Fedorov, care a preluat funcția luna trecută, adăugând că lista este încă în curs de actualizare.

SpaceX nu a răspuns imediat unei solicitări de a oferi un punct de vedere. Duminică, Musk a spus că măsurile luate de SpaceX pentru a opri utilizarea neautorizată a terminalelor Starlink de către Rusia par să fi dat rezultate.

Un blog militar rus, „Two Majors”, a scris că miercuri seară a avut loc o defecțiune majoră a terminalelor Starlink pe teritoriul rus.

„Operațiunile de asalt au fost oprite”

O sursă militară ucraineană aflată în apropierea frontului războiului a declarat că terminalele Starlink utilizate de Rusia nu mai funcționează și că unitățile armatei Moscove încearcă în prezent să utilizeze terminale RS-30M fabricate în Rusia, bazate pe sateliți.

„Este nevoie de mai mult timp pentru a evalua pe deplin impactul. Dar sunt sigur că precizia și numărul loviturilor (rezultate din atacuri) sunt în scădere”, a spus această sursă, sub protecția anonimatului.

Serhiy Beskrestnov, consilier al ministrului ucrainean al Apărării, a descris situația ca fiind „o catastrofă” pentru armata rusă.

„Toată comanda trupelor s-a prăbușit. Operațiunile de asalt au fost oprite în multe zone”, a scris el, într-un mesaj publicat pe Telegram.

O sursă din armata ucraineană de pe frontul de est a declarat pentru Reuters că trupele ruse se confruntă cu probleme semnificative de comunicare și că aproape toate conexiunile prin Starlink sunt întrerupte.

Un astfel de recul pentru forțele ruse ar reprezenta o realizare notabilă pentru Fedorov, care a devenit ministru al Apărării luna trecută. În calitate de ministru al Digitalizării în 2022, el l-a convins pe omul de afaceri american Elon Musk să activeze acoperirea Starlink pentru Ucraina și să furnizeze terminale după începutul invaziei ruse.

Armata Kievului utilizează zeci de mii de conexiuni la internet prin sateliții Starlink ,pentru comunicații pe câmpul de luptă și pentru pilotarea dronelor de atac.

Este totuși neclar câte terminale operează Rusia pe câmpul de luptă. Fostul șef al serviciilor secrete militare ucrainene a declarat, la începutul anului 2024, că numărul acestora se ridica la câteva mii, deși Starlink a afirmat că nu desfășoară activități în sau cu Rusia.

Ucraina a afirmat săptămâna trecută că a găsit terminale Starlink pe drone cu rază lungă de acțiune utilizate în atacurile rusești, ceea ce a determinat autoritățile ucrainene să solicite ajutorul SpaceX.

Rusia a înregistrat progrese lente pe câmpul de luptă din Ucraina începând de la sfârșitul anului 2023, iar cele două părți poartă în prezent negocieri mediate de Statele Unite pentru a pune capăt războiului.