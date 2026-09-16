„Toată lumea are, numai eu nu!” Cum gestionăm „competiția din curtea școlii”, faza pe ce e la modă

„Mami, tati, am neapărată nevoie de adidașii (tricourile, jeanșii etc.) ăștia! Toată lumea la școală îi poartă, doar eu nu-i am!” Ți se pare cunoscut scenariul? Odată cu începerea noului an școlar, mulți părinți se confruntă cu un val de cereri insistente din partea copiilor. Nu este vorba despre simple mofturi, ci despre o reacție emoțională puternică: invidia și teama de a nu fi lăsați pe dinafară în fața noilor tendințe purtate de colegii de clasă. Deși primul impuls este să clasifici problema ca fiind superficială, psihologii ne avertizează că, pentru copii și adolescenți, „obiectele dorinței” sunt strâns legate de sentimentul de apartenență. Într-un articol recent, parents.com a analizat de unde vine această „invidie din curtea școlii” și cum se manifestă ea în funcție de vârstă. Mai jos îți oferim ghidul complet de supraviețuire pentru a transforma aceste momente tensionate în lecții prețioase de educație financiară și inteligență emoțională.

Dacă vine copilul de la școală și îți spune că are absolută nevoie de adidașii pe care i-a văzut la un coleg, de o bentiță pe care o purta o altă fată sau de o sticlă de apă reutilizabilă „cool”, pe care toți ceilalți o au, nu ești singurul părinte în această situație. Acest tip de reacție poate apărea în orice moment al anului, dar devine mult mai intensă odată cu începerea noului an școlar, iar specialiștii ne asigură că este o situație complet naturală.

„Când copiii își văd prietenii purtând sau având ceva nou și interesant, este de înțeles să gândească: Vreau și eu asta! sau Toată lumea are, mai puțin eu!”, explică Eileen Kennedy-Moore, doctor în psihologie și creatoarea podcastului Kids Ask Dr. Friendtastic. Așadar, copilul tău nu este o excepție. Însă, într-o epocă în care cumpărăturile sunt la doar un click distanță, iar rețelele sociale amintesc constant de produsele la modă, poate fi dificil pentru părinți să știe cum să gestioneze dorința celor mici de a avea tot ce au ceilalți. Din fericire, experții au câteva recomandări utile.

De unde vine nevoia de a avea tot ce au ceilalți din curtea școlii?

Cu toții putem cădea în capcana geloziei – vreau și eu ce ai tu – uneori, însă copiii și adolescenții sunt mult mai vulnerabili. Cercetările arată că acest tipar comportamental atinge cote maxime fix în perioada adolescenței. „Copiii, prin definiție, nu au o perspectivă de ansamblu pentru că nu trăiesc de atât de mult timp și nu au văzut atât de multe lucruri din lume. De asemenea, au un simț al identității mai puțin stabil, deoarece sunt în continuă creștere și schimbare. Mulți nu au experiența necesară pentru a înțelege că stilurile se schimbă și că focurile de paie trec repede. Toate acestea îi fac mult mai expuși la mesajele materialiste”, explică dr. Kennedy-Moore.

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