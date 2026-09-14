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Vasile Blaga (alaturi de Emil Boc si Gheorghe Flutur), Foto: Hotnews
Actualitate

„Toată lumea scade în sondaje, cu o excepție”. Un important lider al PNL îi cere lui Nicușor Dan să desemneze „azi-mâine” un premier

Ruth Novacovici
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Liberalii cred că partidele ar putea să cadă de acord asupra unui guvern tehnocrat, așa cum a propus șeful PNL, Ilie Bolojan. 

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