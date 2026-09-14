„Toată lumea scade în sondaje, cu o excepție”. Un important lider al PNL îi cere lui Nicușor Dan să desemneze „azi-mâine” un premier

Liberalii cred că partidele ar putea să cadă de acord asupra unui guvern tehnocrat, așa cum a propus șeful PNL, Ilie Bolojan.

„Cred că domnul președinte trebuie să se hotărască. Partidele își cam știu poziția. Eu nu pot să trag concluzii până nu este nominalizat un candidat în funcția de premier, deci îl rog și eu pe domnul președinte să o facă”, a declarat luni senatorul PNL Vasile Blaga.

Liderul liberal avansează și un termen pentru președinte: „Azi-mâine, până pleacă la New York”.

Blaga a avertizat că „pentru nimeni nu este bine” ca nominalizarea să întârzie.

„Nu este bine nici pentru PNL, pentru că şi noi vedem că lucrurile se degradează şi opinia publică, până la urmă, are şi ea limita ei. Toată lumea scade în sondaje, în afară de un partid din Parlament, care cred că şi-a atins şi el limita”, a completat senatorul PNL.

„Se apropie o decizie importantă a unei agenții de rating”

Cu toate acestea, Blaga spune că liberalii nu sunt dispuși să susțină necondiționat un guvern PSD.

„Se apropie o decizie importantă a unei agenții de rating. Nu este bine pentru țară. De aceea, noi avem și acea reținere în a da necondiționat votul PSD. Pentru că toate eforturile și cât a plătit poporul ăsta un an de zile vor merge pe apa sâmbetei în două săptămâni”, a spus el.

„Nu înțeleg PSD-ul. E incredibil ce fac”

Liberalul neagă că ar fi existat discuții în interiorul PNL privind o posibilă suspendare a președintelui Nicușor Dan, pe fondul crizei guvernamentale prelungite. Surse HotNews din PNL au vorbit despre o astfel de soluție ca ultim resort pentru ieșirea din criză.

„Doamne ferește, nu! Cred ca astea sunt șopârle. Dar trebuie ca azi – mâine, poimâine, până pleacă la New York, să facă o desemnare”, a adăugat senatorul.

În plus, Vasile Blaga a declarat că „nu înțelege PSD-ul” după ce, dinspre social-democrați, a apărut pe surse informația că le-ar fi propus liberalilor să facă front comun în Parlament împotriva AUR.

„Eu nu înțeleg PSD-ul. Noi am schimbat conducerile la televiziune și radio cu AUR? E incredibil ce fac”, a conchis liberalul.

Ilie Bolojan: „E timpul pentru decizii”

Declarațiile lui Vasile Blaga vin în completarea mesajului transmis duminică de premierul interimar Ilie Bolojan, care a făcut apel la o desemnare rapidă a unui prim-ministru.

„Pentru a putea evita costurile, România are nevoie de un guvern de încredere, instalat cât mai repede. Primul pas pentru deblocare este desemnarea de către președintele României a unui premier credibil. Acesta ar urma să-și negocieze sprijinul parlamentar pentru noul guvern”, a scris Bolojan pe Facebook.

Președintele PNL a acuzat, în aceeași postare, „coaliția de facto PSD-AUR” că a provocat criza guvernamentală.

„Costurile iresponsabilității coaliției de facto PSD-AUR, care a lăsat România fără guvern într-o perioadă de crize interne și externe, fără să pună nimic în loc, pot crește în fiecare zi”, susține Ilie Bolojan.

Patru luni de criză guvernamentală

La patru luni de când România este condusă de un guvern interimar, în Parlament nu se întrevede nicio formulă pentru formarea unei majorități care să voteze învestirea unui nou prim-ministru.

PNL și USR își păstrează poziția votată deja în forurile interne: fără guvern din care face parte PSD.

Social-democrații acuză PNL că împiedică, prin aceste decizii de partid, ieșirea din criză. Cu toate acestea, și PSD refuză să susțină un guvern din care face parte USR.

Potrivit surselor HotNews din Administrația Prezidențială, Nicușor Dan nu vrea să facă o desemnare până nu este sigur că acesta ar strânge, în Parlament, cele 233 de voturi necesare pentru învestire.