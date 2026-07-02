Toată țara, sub avertizare de furtuni. Când expiră alerta meteo

Toată țara se va afla până vineri dimineața sub o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii și grindină, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Astfel, în perioada 2 iulie, ora 10:00 – 3 iulie, ora 10:00, vor fi perioade cu averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50 – 70 km/h și izolat de peste 80 km/h) și grindină de mici dimensiuni (1 – 2 cm), scrie Agerpres.

Cantitățile de apă vor fi de 15 – 25 litri/mp și pe arii restrânse de peste 30 – 40 litri/mp.

De asemenea, joi, 2 iulie, în intervalul orar 10:00 – 21:00, va fi în vigoare un Cod galben caniculă și disconfort termic ridicat în Maramureș, Transilvania, nordul și în centrul Moldovei, unde se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, respectiv între 31 și 34 de grade Celsius.

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