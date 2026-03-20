Toate actele necesare pentru ieșirea din țară cu un copil în 2026. În ce condiții poate călători un minor fără pașaport

Planificarea unei vacanțe alături de copii începe cu verificarea actelor. În 2026, deși România este în Spațiul Schengen și călătoriile în multe state europene sunt mai simple decât înainte, regulile privind ieșirea din țară a minorilor nu au dispărut.

O schimbare semnificativă vizează familiile cu copii mai mici de 14 ani care călătoresc în UE. Cei mici aveau nevoie până acum de pașaport. Acum însă, pot călători fără acest document, cu condiția să aibă carte electronică de identitate (noul buletin), care se poate face încă de la naștere și care costă mai puțin decât pașaportul.

Ca regulă de bază, copilul nu poate ieși din România doar cu certificatul de naștere. Poliția de Frontieră precizează clar că minorii cetățeni români călătoresc în baza unui document individual de călătorie valabil: pașaport, carte de identitate sau cartea electronică de identitate. Asta înseamnă că, înainte să cauți cazare, să faci asigurare și să te întrebi ce pui în bagaj, trebuie să verifici două lucruri: cu ce act poate intra copilul în statul de destinație și ce documente îți cere România pentru a-i permite ieșirea din țară.

Reguli de călătorie în Spațiul Schengen: mai simplu nu înseamnă fără acte

De la intrarea completă a României în Spațiul Schengen, controalele sistematice la frontierele interne au fost eliminate, însă autoritățile române și MAI atrag atenția că toate persoanele trebuie să aibă în continuare asupra lor un document de călătorie valabil. În plus, pot exista verificări ale identității și controale aleatorii, inclusiv în apropierea frontierei interne sau în diverse noduri rutiere. Așadar, chiar dacă nu mai stai la ghișeu ca înainte când mergi spre Bulgaria, Ungaria, Grecia sau Italia, nu pleca niciodată fără acte.

