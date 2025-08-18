Toate avioanele unei companii aeriene importante rămân la sol din cauza grevei însoțitorilor de zbor

Flota Air Canada, alcătuită din sute de avioane, a rămas la sol luni dimineață, după ce însoțitorii de bord aflați în grevă au refuzat un ordin de întoarcere la muncă susținut de guvern și au cerut companiei aeriene să revină la masa negocierilor, relatează Reuters.

Transportatorul aerian care în mod normal transportă zilnic 130.000 de pasageri și face parte din alianța globală „Star Alliance” a companiilor aeriene, plănuise să reia treptat operațiunile duminică seara, după ce un consiliu pentru relațiile de muncă ordonase sindicatului să revină la muncă și să accepte arbitrajul obligatoriu.

Sindicatul a spus „nu”, generând o confruntare aproape fără precedent cu guvernul canadian, care ceruse emiterea ordinului de întoarcere la muncă.

Sindicatul Canadian al Funcționarilor Publici (Canadian Union of Public Employees – CUPE), care reprezintă 10.000 de membri ai echipajului de cabină de la Air Canada, a pledat pentru o soluție negociată, afirmând că arbitrajul obligatoriu ar diminua presiunea asupra companiei aeriene.

Ce cer angajații companiei aeriene din Canada

Însoțitorii de bord sunt în grevă pentru salarii mai bune și pentru a fi plătiți pentru munca prestată la sol, precum îmbarcarea pasagerilor. În prezent, aceștia sunt plătiți doar când avionul este în mișcare. Numeroși canadieni și-au exprimat pe rețelele de socializare sprijinul pentru revendicările lor.

CUPE a invitat Air Canada să revină la masa discuțiilor pentru a „negocia un acord echitabil”, declarând că ordinul de a pune capăt grevei este neconstituțional. Compania aeriană a anunțat că va amâna planurile de reluare a operațiunilor, prevăzute inițial pentru duminică, până luni seara, și a descris atitudinea sindicatului drept o sfidare ilegală a consiliului de muncă.

Opțiunile guvernului canadian pentru a pune capăt grevei includ acum solicitarea instanțelor de a impune respectarea ordinului de întoarcere la muncă și cererea unei audieri accelerate. Guvernul minoritar ar putea încerca, de asemenea, să adopte o lege care să necesite sprijinul opoziției și aprobarea în ambele camere ale parlamentului, aflat în vacanță până pe 15 septembrie.

„Guvernul va fi foarte reticent să acționeze prea dur, pentru că, în Canada, Curtea Supremă a stabilit că guvernele trebuie să fie extrem de prudente atunci când retrag dreptul la grevă, chiar și în cazul lucrătorilor din sectorul public care ar putea fi considerați esențiali”, a declarat pentru Reuters Dionne Pohler, profesor de soluționare a litigiilor la Universitatea Cornell.

O altă opțiune este încurajarea negocierilor, a adăugat Pohler.

Guvernul canadian nu a răspuns solicitărilor de a face comentarii.

Însoțitorii de zbor ai unor companii aeriene americane au obținut deja clauze asemănătoare

Călători aflați în weekend pe aeroportul internațional Toronto Pearson au declarat că sunt confuzi și frustrați în legătură cu momentul în care vor putea zbura.

Italianca Francesca Tondini, în vârstă de 50 de ani, a declarat pentru Reuters că susține sindicatul, chiar dacă nu știa când se va putea întoarce acasă.

„Au dreptate”, a spus ea zâmbind, arătând spre însoțitorii de bord aflați în grevă.

În cadrul celor mai recente negocieri contractuale, însoțitorii de bord din Canada și Statele Unite au cerut să fie plătiți pentru toate orele lucrate, inclusiv pentru sarcini precum îmbarcarea pasagerilor.

Noile contracte de muncă de la American Airlines și Alaska Airlines obligă legal companiile să înceapă plata însoțitorilor de bord din momentul în care pasagerii se îmbarcă.

Membrii echipajelor de cabină de la United Airlines, care au respins luna trecută un acord preliminar, solicită, de asemenea, o prevedere similară.