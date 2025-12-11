Toate televiziunile de știri transmit live azi conferința de presă „extraordinară” de la Curtea de Apel București, organizată după documentarul Recorder

Fotografie ilustrativă cu microfoanele televiziunilor de știri din România. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Conferința de presă începe joi, de la ora 12.00, la Curtea de Apel București (CAB). Va vorbi „conducerea Curții de Apel”, a spus purtătoarea de cuvânt a instituției.

HotNews va transmite în format LIVETEXT declarațiile din conferința de presă de la Curtea de Apel București.

Conferința de presă va fi transmisă în direct de toate televiziunile de știri, însă cel mai probabil nu va putea fi transmisă de posturile TV în integralitate, conform informațiilor HotNews.

Televiziunile de știri vor transmite cel puțin începutul conferinței de presă de la Curtea de Apel București.

Este vorba despre posturile TV: Digi24, Antena 3 CNN, Realitatea Plus, România TV, B1TV și Euronews România.

Publicul va putea urmări în schimb conferința de presă în integralitate pe privesc.eu.

Purtătoarea de cuvânt a CAB a transmis, pentru HotNews, că la conferința de presă va vorbi „conducerea Curții de Apel București”, fără a preciza un nume concret: „Nu avem această informație”, a spus aceasta cu o oră și jumătate înaintea conferinței.

Curtea de Apel București este condusă în prezent de Liana Nicoleta Arsenie. Instituția mai are trei vicepreședinți.

Liana Arsenie este președintele Curţii de Apel Bucureşti din 1 iunie 2023, când a înlocuit-o la conducerea instituţiei pe Lia Savonea. Anterior, în timpul mandatului Liei Savonea, ea a ocupat funcţia de vicepreşedinte CAB.

Conferință „extraordinară” de presă la Curtea de Apel București după documentarul Recorder

Este pentru prima oară când conducerea Curții de Apel decide să vină în fața publicului, prin intermediul presei, într-un asemenea context. Anunțul a fost comunicat redacțiilor miercuri seară, în momentul în care documentarul Recorder era difuzat de TVR 1, iar pe YouTube el adunase 1,2 milioane de vizionări, în 24 de ore de la lansare.

Totodată, conferința Curții de Apel București vine după ce în cursul zilei de miercuri instituția l-a criticat pe Laurențiu Beșu, unul dintre judecătorii care au acceptat să depună mărturie în documentarul Recorder intitulat „Justiție Capturată”.

În film, mai mulți procurori și judecători, unii cu identitatea protejată, dar alții asumați, precum fostul șef DNA Crin Bologa, procurorul militar Liviu Lascu sau judecătoarea Andrea Chiș au descrie culisele sistemului de justiție.

„În data de 11.12.2025, la ora 12, la sediul Curţii de Apel Bucureşti din Splaiul Independenţei, nr. 5, sector 4 Bucureşti se va desfăşura o conferinţă extraordinară de presă având ca obiect prezentarea datelor factuale şi informaţiilor relevante privind acuzaţiile formulate în spaţiul public în ultima perioadă”, a transmis CAB, prin intermediul unui comunicat de presă.

Această „conferință extraordinară de presă” se va desfăşura în Sala „Istrate Micescu”.