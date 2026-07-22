Tokyo îndeamnă bărbații să poarte pantaloni scurți la serviciu. Iar asta le enervează pe unele femei, oripilate de „sunehara”

Pe măsură ce temperaturile cresc în această vară, bărbații japonezi își arată picioarele la serviciu mai mult ca niciodată, scrie BBC.

Guvernul Metropolitan din Tokyo îi îndeamnă pe angajații companiilor să renunțe la costumul și cravata obișnuite în favoarea unei ținute mai casual, cu tricouri, adidași și pantaloni scurți.

Guvernatoarea orașului Tokyo, Yuriko Koike, a introdus inițiativa „Tokyo Cool Biz” în aprilie, în speranța de a extinde inițiativa sa emblematică de relaxare, care a devenit acum o tradiție anuală de vară pe scară largă recunoscută.

Oficiali guvernamentali îmbrăcați într-un cod vestimentar casual, inclusiv pantaloni scurți, tricouri și adidași, lucrează în birourile clădirii Guvernului Metropolitan din Tokyo, ca parte a inițiativei „Cool Biz” a capitalei, la Tokyo, pe 14 iulie 2026.. Credit line: Philip FONG / AFP / Profimedia

După aproape patru luni, noua politică privind purtarea pantalonilor scurți permiși la birou are parte de reacții diferite.

Unii comentatori apreciază regulile relaxate, care îi ajută să lucreze mai confortabil. Alții spun că politica este nedreaptă față de femei, deoarece acestea sunt obligate încă să poarte colanți atunci când își arată o parte a picioarelor. Iar câteva femei descriu experiența „hărțuirii cauzate de părul de pe picioare” sau „sunehara”, care se referă la disconfortul de a fi obligate să vadă părul de pe picioare al colegilor.

„Vrem să le oferim oamenilor mai multe opțiuni în condiții de căldură severă, nu să le spunem ce să poarte. Nu ar trebui să existe nicio problemă atâta timp cât ținuta de lucru nu este ofensatoare”, a declarat pentru BBC Noboru Watanabe, oficial de mediu din cadrul Guvernului Metropolitan Tokyo.

Un sondaj din iunie realizat de Gorilla Clinic a constatat că 53,5% dintre respondenți se opun purtării de pantaloni scurți la serviciu vara, în timp ce 46,5% au fost în favoarea noii recomandări.

Pentru cei care s-au opus pantalonilor scurți la birou, principalul motiv, pentru ambele sexe, a fost îngrijorarea legată de pilozitatea corporală. Rezultatele arată că femeile au depășit semnificativ numărul bărbaților în reacția împotrivă, semn că ar putea fi mai reticente în a vedea picioarele unui coleg de sex masculin.

În ultimii ani, tot mai mulți lucrători japonezi, în special cei care lucrează la startup-uri și companii de tehnologie, au început să poarte haine casual. Însă anul acesta, recomandarea guvernului de la Tokyo a făcut ca acest lucru să fie mai acceptabil din punct de vedere social. Totuși, unii bărbați se simt jenați din cauza părului de pe picioare.

Akifumi Funatsu, directorul Clinicii Gorilla, spune că a observat că tot mai mulți clienți vin la clinică nu doar din motive cosmetice, ci și ca o chestiune de „etichetă socială atunci când poartă pantaloni scurți”. El consideră că femeile cred că „bărbații ar trebui să aibă mai puțin păr pe picioare”, ceea ce le-a determinat să apeleze la epilarea cu laser pentru a nu-i ofensa pe cei din jur.

Oficiali guvernamentali îmbrăcați într-un cod vestimentar casual, inclusiv pantaloni scurți, tricouri și adidași, lucrează în birourile clădirii Guvernului Metropolitan din Tokyo, ca parte a inițiativei „Cool Biz” a capitalei, la Tokyo, pe 14 iulie 2026.. Credit line: Philip FONG / AFP / Profimedia

Koike a introdus pentru prima dată schimbarea garderobei de vară în calitate de ministru al mediului din Japonia, în 2005. Ea a lansat o campanie națională de economisire a energiei numită „Cool Biz” pentru a încuraja angajații companiilor să opteze pentru tricouri cu mânecă scurtă.

Liderii guvernamentali au participat la inițiativă, iar prim-ministrul de atunci, Junichiro Koizumi, a fost adesea văzut în public fără cravată sau sacou.

Câțiva ani mai târziu, în urma cutremurului și tsunami-ului din Tohoku din martie 2011, guvernul a lansat „Super Cool Biz”, care a extins liniile directoare pentru a ajuta la reducerea consumului de energie atât la locul de muncă, cât și acasă.

Ca și în alte părți ale lumii, Japonia a înregistrat temperaturi record în ultimele luni, confruntându-se cu creșterea prețurilor la energie, determinată de instabilitatea din Orientul Mijlociu.

Meteorologii au avertizat asupra căldurii extreme în această vară, Agenția Meteorologică Japoneză încercând să sensibilizeze publicul anunțând „kokusho-bi”, care înseamnă „zi extrem de caldă” când mercurul depășește 40 de grade Celsius.

Pe lângă hidratarea și pornirea aerului condiționat, unele dintre cele mai elementare acțiuni încurajate în mod repetat de oficialii guvernamentali, locuitorii au apelat la produse și gadgeturi noi pentru a combate căldura.

Articole precum haine cu ventilatoare încorporate, prosoape umede de unică folosință, umbrele care blochează radiațiile UV și căldura și ventilatoarele portabile de mână sunt populare și vândute în magazinele din întreaga țară.

Experții de la Rețeaua Academică Japoneză pentru Reducerea Dezastrelor subliniază necesitatea aclimatizării la căldură, deoarece organismul are nevoie de câteva săptămâni pentru a se adapta la temperaturile ridicate.

Japonia se confruntă, de asemenea, cu umiditate ridicată, ceea ce îngreunează evaporarea transpirației.